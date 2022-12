Musumeci trascina la Meta Catania, i rossazzurri vincono il derby siciliano a Melilli per 8-0

Edoardo Ullo di

28/12/2022

È rossazzurro il derby siciliano della serie A di calcio a 5. La Meta Catania si impone largamente per 8-0 al Pala Villasmundo sui padroni di casa del Città di Melilli e torna a dire la sua nella lotta per l’accesso ai play off scudetto. La sesta affermazione stagionale permette agli etnei di arrivare a quota 21 punti in 14 giornate. I neroverdi di casa, invece, chiudono il 2022 con il dodicesimo ko in campionato ed all’ultimo posto.

Capitan Musumeci prende per mano la Meta Catania

Trascinatore e mattatore assoluto della serata odierna Carmelo Musumeci, tripletta e assist ad incorniciare una prestazione da incorniciare del capitano rossazzurro. I padroni di casa dal canto loro, dopo la buona prestazione nonostante la sconfitta sul parquet della capolista Napoli per 4-0, hanno provato ad impensierire gli ospiti con pochi risultati. Per loro è la seconda partita senza reti.

Il tecnico catanese Tarantino ha rinunciato allo squalificato Nelson Lutin, ma primi minuti importanti in campo per l’argentino Spellanzon, nuovo arrivato tra gli etnei.

Partita inizialmente bloccata, molto tattica, con il Città di Mellili tutto cuore ed intensità per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Di contro, la Meta Catania risponde col possesso palla senza però riuscire a trovare spazi utili.

Rossazzurri avanti

Primi dieci minuti intensi ma senza troppi sussulti. Vaporaki esalta i riflessi del portiere di casa. Diventa decisivo il colpo del singolo. Al 11’ ci pensa Musumeci a sbloccare la situazione con una giocata personale e tiro sotto l’incrocio dei pali. Un minuto dopo ruba palla in pressing ed offre a Bocao l’assist per lo 0-2.

L’1-2 tramortisce il Città di Melilli e gli etnei ne approfittano. A 5 minuti dalla fine della prima frazione ancora Musumeci trovava la giocata spettacolare ed al tempo stesso efficace incrociando da posizione defilata il pallone dello 0-3. Per lui decimo sigillo in campionato. Il primo tempo si chiude con la doppietta personale di Bocao al posto giusto al momento giusto, abile a raccogliere il passaggio di Alonso.

Nella ripresa altri 4 gol degli etnei

I padroni di casa provano ad accorciare le distanze entrando in campo con il piglio giusto. Ma Musumeci, ancora lui, evitava i guai e poi Dovara respingeva due conclusioni dei megaresi.

Anziché arrivare l’1-4, si materializza lo 0-5 con Alonso che sfrutta una disattenzione della difesa del Melilli.

Non finisce qui. Meta Catania segna il sesto gol con Alonso al 13’. Poi la nota stonata, prende un cartellino giallo e, essendo già ammonito, lascia il campo ed i suoi compagni in inferiorità numerica.

Il Città di Melilli ci prova per il gol della bandiera ma Dovara non fa passare nulla ed è perfetto sulla doppia conclusione di Failla. Ai megaresi non riesce nulla.

Ed anzi, piove sul bagnato. Carmelo Musumeci sigla lo 0-7 firmando la tripletta e portandosi a casa il pallone del derby. Il portiere rossazzurro continua a negare la rete ai neroverdi ed in chiusura Alex Garcia fissa il punteggio sullo 0-8 segnando la sua prima rete stagionale. Finisce in trionfo per i rossazzurri, notte fonda per il Città di Melilli che rimane fanalino di coda.

Sirena che sanciva la fine della gara. Il derby di Sicilia andava alla Meta Catania Bricocity trascinata, come dicevamo, da un Musumeci in serata di gala tutto condito da una tripletta e un assist. Tornava alla vittoria la formazione rossazzurra, sesto successo in campionato, e 21 punti adesso in classifica con ancora due gare da giocare per concludere il girone d’andata.

Città di Melilli – Meta Catania, il tabellino

Città di Melilli – Meta Catania 0-8

Primo tempo: 0-4

Città di Melilli: Boschiggia, Failla, Pizetta, Bocci, Spampinato, Monaco, Rizzo, Pasqua, Tarantola, M. Gianino, Di Francesco, Manservigi. Allenatore Rinaldi.

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Corallo, Alex Garcia, Tornatore. Allenatore Tarantino.

Marcatori: 10’06” p.t. Musumeci (Mc), 11’07” Bocao (Mc), 12’20” Musumeci (Mc), 12’50” Bocao (Mc), 2’20” s.t. Alonso (Mc), 11’50” Alonso (Mc), AL 17’33 Alex Garcia (Mc).

Ammoniti: Alonso (Mc), Pasqua (Me), Failla (Me). Espulso: al 12’07” del s.t. Alonso (Mc) per somma di ammonizioni

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Bartolomeo Burletti (Palermo) Crono: Mario Certa (Marsala)

I risultati della quattordicesima giornata

I risultati della quattordicesima e penultima giornata di andata del massimo campionato nazionale.

Sandro Abate Avellino – Ciampino Aniene 3-1

Petrarca – Came Dosson 2-2

Città di Melilli – Meta Catania 0-8

Fortitudo Pomezia – Napoli Futsal 4-5

Futsal Pescara – Real San Giuseppe 2-2

Feldi Eboli – Italservice Pesaro

L84 – Nuova Comauto Pistoia, domani 29 dicembre alle 15

Olimpus Roma – 360Gg Monastir, domani 29 dicembre alle 15.30.

Classifica, Meta Catania torna a vincere

La classifica di serie A aggiornata recita quanto segue: Futsal Napoli * 34 punti; Olimpus Roma* 28; Came Dosson e Sandro Abate Avellino 25; Futsal Pescara 24; Real San Giuseppe 23; Feldi Eboli* 22; Meta Catania 21; L84* 20; Fortitudo Pomezia* 18; Ciampino Aniene 14; 360Gg Monastir* 13; Italservice Pesaro* e Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia* 7 (-1); Città di Melilli 4.

Con l’asterisco una partita in meno.