Calcio a 5 serie A, nel primo tempo siciliani tre volte in vantaggio

Concentrazione, buona volontà e spregiudicatezza. A Pescara il Città di Melilli ci mette anche il cuore ma i tre punti vanno ai padroni di casa che vincono 5-3 nella ventitreesima giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5.

La classifica non cambia per il Città di Melilli che aspetta soltanto la sentenza dell’aritmetica per la retrocessione. Con soli 4 punti all’attivo e 7 partite da giocare, la salvezza diretta sarebbe ben più che un miracolo. Il Petrarca che è quart’ultimo e che disputerebbe se finisse adesso la stagione regolare i play out ha raccolto finora 24 punti e deve recuperare una partita con il Pomezia.

Città di Melilli protagonista nel primo tempo

Al PalaRigopiano la squadra siciliana mette in seria difficoltà la corazzata di casa soprattutto nel primo tempo quando passa in vantaggio tre volte con Peppe Failla, Moreno Gianino e capitan Peppe Tarantola ma si fa riacciuffare in tutte e tre le occasioni andando all’intervallo sul parziale di 3-3.

Un risultato che è soprattutto un premio al coraggio e alla cattiveria agonistica con cui i ragazzi di Rinaldi lottano su ogni pallone chiudendosi in difesa e ripartendo a mille all’ora ogni volta che il Pescara lo consentiva. La squadra di Despotovic deve sudare sette camicie per portare a casa i tre punti.

In avvio di ripresa rigore dubbio, Pescara avanti

La ripresa parte in salita per il Città di Melilli a cui viene fischiato un rigore quantomeno dubbio. Rivetta tira, Failla respinge. Per l’arbitro è rigore. Per i più no. Murillo dal dischetto non fallisce e Pescara avanti per la prima volta.

Ancora Melilli a testa bassa in attacco che sfiora il pareggio con Failla che fallisce una clamorosa occasione con Mammarella fuori dai pali.

Sul ribaltamento di fronte si materializza la dura legge non scritta: gol sbagliato-gol subito. Andrè non fallisce l’occasione per portare i suoi sul 5-3. Il tecnico Nino Anthony Rinaldi prova con il 5° di movimento, Di Francesco fallisce da due passi il 5-4, altre occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato rimane invariato. Rimangono gli applausi ai siciliani che tornano a casa, ancora una volta, a mani vuote: i punti, pesanti, vanno agli abruzzesi, sornioni nella ripresa.

Futsal Pescara-Città Di Melilli, il tabellino

Futsal Pescara – Città Di Melilli 5-3

Primo tempo: 3-3

Futsal Pescara: Mammarella, Rossetti, Montes, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, André, Montefalcone, Caruso, Rivella, Fatiguso. Allenatore Despotovic.

Città Di Melilli: Manservigi, Failla, Bongiorno, Diogo, Rizzo, Pizetta, Musumeci, Sgroi, Tarantola, Gianino, Di Francesco, Boschiggia. Allenatore Rinaldi.

Arbitri: Serfilippi di Pesaro, Pozzobon di Treviso, Crono: Lacrimini di Città di Castello.

Marcatori nel p.t. 4’46’’ Failla (M), 7’54’’ Rossetti (P), 9’56’’ Gianino (M), 14’07’’ Rivella (P), 17’47’’ Tarantola (M), 19’24’’ Coco Wellington (P); nel s.t. 35’’ Murilo (P, rig.), 5’51’’ Andrè (P).

Note: ammoniti Tarantola (M), Failla (M), Fatiguso (P), Pizetta (M).

Meta Catania strapazza la Came Dosson

Nell’anticipo del venerdì, la Meta Catania travolge 4-1 la Came Dosson e centra la seconda vittoria consecutiva e torna a sperare nei play off scudetto.

Vieira porta in vantaggio la Came Dosson che alla vigilia del match vantava la seconda posizione in graduatoria. I rossazzurri guidati da Cipollini non si scompongono e con Alonso prima pareggiano e poi ribaltano il risultato andando al riposo sul 2-1 in proprio favore.

Nella ripresa gli ospiti ci provano, poi nel finale col power play non riescono a pareggiare e subiscono i gol di Vaporaki e Silvestri.

Etnei sempre noni a 3 lunghezze di distacco dal Real San Giuseppe, ottavo in graduatoria, che ha vinto il suo match per 2-0 sul pericolante 360 Gg Monastir. La lotta per un posto nei play off è più che mai riaperta.

Serie A, i risultati della 23ma giornata

Meta Catania – Came Dosson 4-1

Napoli Futsal – Olimpus Roma 4-4

Futsal Pescara – Città di Melilli 5-3

Ciampino Aniene – Italservice Pesaro 4-3

Nuova Comauto Pistoia – Sandro Abate Avellino 5-2

Real San Giuseppe – 360Gg Monastir 2-0

L84 – Feldi Eboli 2-3

Fortitudo Pomezia – Petrarca rinviata

La classifica, Meta Catania nona, Città di Melilli cenerentola

Questa la classifica: Napoli Futsal 49 punti; Feldi Eboli 46; Olimpus Roma (-3) e Came Dosson 44; Futsal Pescara 43, Sandro Abate Avellino 40; L84 37; Real San Giuseppe (-1) 32; Meta Catania 29; Ciampino Aniene 28; Fortitudo Pomezia ed Italservice Pesaro 25; Petrarca 24; 360Gg Monastir 20; Nuova Comauto Pistoia (-1) 14; Città di Melilli 4.