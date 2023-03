Calcio a 5 serie A, seconda vittoria consecutiva per gli etnei

Vittoria di prestigio, di sostanza e strada verso i play off scudetto che si fa meno tortuosa. La Meta Catania strapazza 4-1 la Came Dosson nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Dopo il successo con il Real San Raffaele, infatti, gli etnei portano a casa altre tre punti e salgono a quota 29 agguantando proprio i campani che però giocano sabato 11 marzo alle 20 il loro match di campionato con il 360Gg Monastir. Altro dato non secondario è sicuramente il fatto di essersi allontanati dalla zona pericolo. Il Ciampino Aniene, che ricopre la 12ma posizione e la conseguente zona play out, è distante 4 lunghezze, il Gg Monastir, 14mo e terz’ultimo, è indietro di 9 punti. Insomma, dal buio pesto di tre settimane addietro ad un tiepido ottimismo con buone possibilità di agguantare una posizione per le partite che valgono il titolo italiano.

Ancora Cipollini a guidare i ragazzi etnei e una squadra che ha imposto ritmo e dominio alla gara fin dal primo minuto e nonostante lo svantaggio iniziale. Vittoria di squadra nonostante anche la stanchezza nelle gambe dei molti nazionali arrivati solo nella giornata di giovedì.

Partenza in salita per la Meta Catania

Parte male la partita della Meta Catania. I trevigiani, secondi in classifica, metto il naso avanti tra le polemiche: la Came Dosson in vantaggio con Japa sul quale peserebbe un possibile fallo su Vaporaki.

Reazione veemente dei rossazzurri, doppietta di Alonso

Veemente la reazione della Meta Catania: Fontanella a fare da sportellate, Musumeci uomo ovunque e Vaporaki faro della manovra con Alonso stoccatore.

È infatti lo spagnolo a trovare il pareggio anticipando il movimento di Ricordi. È sempre Alonso a raddoppiare dopo una bella giocata di Musumeci. Il duello Japa-Bocao è vinto dal brasiliano che chiude ogni varco insieme a Silvestri.

Ripresa a viso aperto

Bella partita anche nella ripresa con le due squadre che giocano a viso aperto. I padroni di casa per il 3-1, gli ospiti a caccia del pareggio. Il pallino del gioco rimane, però, rossazzurro. Bocao ed Alonso sfiorano il terzo gol.

Came Dosson che ci prova con Azzoni e Japa ma il pallone sbatte sul palo. Stesso discorso per la Meta Catania con Fontanella due volte e Ricordi ad esaltarsi.

Vaporaki e Silvestri calano il poker nel finale

Nel finale arriva il power play della Came Dosson che quindi rinuncia al portiere di ruolo per metterne uno di movimento ed aumentare la pressione con l’uomo in più. I tentativi però non vanno a buon fine, perché i padroni di casa si chiudono ordinatamente. Tornatore è attento tra i pali.

I giochi si chiudono con le due parabole a porta sguarnita di Vaporaki e Silvestri per il 4-1 finale.

Meta Catania-Came Dosson il tabellino

Meta Catania-Came Dosson 4-1

Primo tempo: 2-1

Meta Catania: Tornatore, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Di Conto, Corallo, Dovara. All. Cipollini

Came Dosson: Ricordi, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, Belsito, Galliani, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha

Marcatori: 4’30” p.t. Vieira (C), 9’45” Alonso (M), 16’15” Alonso (M), 17’22” s.t. Vaporaki (M), 19’50” Silvestri (M)

Ammoniti: Vieira (C), Suton (C), Belsito (C), Silvestri (M), Rangel (C)

Arbitri: Andrea Antonio Basile (Torino), Carmine Genoni (Busto Arsizio) Crono: Massimo Seminara (Palermo).