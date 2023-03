Calcio a 5 serie A, etnei contro la seconda, aretusei in Abruzzo

Torna il campionato di serie A di calcio a 5, tornano in campo le due siciliane, Meta Catania e Città di Melilli. Dopo la parentesi Nazionale che ha visto gli Azzurri trionfare 6-3 a Catania con la Macedonia del Nord, pareggiare 7-7 in Svezia e centrare il pass per il turno successivo nelle qualificazioni ai campionati del mondo, riflettori puntati sui club per la 23ma giornata.

Meta Catania anticipa con la Came Dosson

Il palinsesto della massima serie nazionale vede la Meta Catania in casa con la Came Dosson in uno degli anticipi. Il match si gioca al PalaCatania con ingresso gratuito venerdì 10 marzo alle 20.30.

Partita ricca di spunti e piena di insidie per i rossazzurri. La formazione etnea vuole premere sull’acceleratore provando a dare seguito alla vittoria importantissima contro il Real san Giuseppe di due settimane fa, prima della pausa Nazionale.

Una vera e propria classica del futsal contro un avversario che viaggia spedito al secondo posto grazie ad un ottimo periodo di forma e rendimento. Del resto, altri tre punti permetterebbero alla squadra etnea di mettere pressione al Real San Giuseppe che occupa l’ottava posizione, l’ultima per i play off scudetto. I campani giocano sabato 11 marzo con la pericolante 360Gg Monastir, terzultima, che non può permettersi di lasciare punti per strada nel tentativo di rimonta in classifica

Rientra Tornatore, tra i pali è ballottaggio con Dovara

Meta Catania Bricocity che ha ritrovato tutti i suoi giocatori anche i nazionali di ritorno dalle rispettive fortune parliamo di Carmelo Musumeci e Silvestri con l’Italia, l’argentino Vaporaki e il francese Nelson Lutin.

I rossazzurri ritrovano il rientrante Seby Tornatore tra i pali. Lo staff tecnico deciderà chi vincerà il ballottaggio tra lui e Dovara che ha ben figurato nelle ultime partite.

Cipollini “Gara difficile con la Came, ma abbiamo lavorato bene”

Il tecnico in seconda Christian Cipollini parla prima di questo delicato impegno. “Abbiamo bisogno di tutti – afferma – nonostante i nazionali siano rientrati solo da 48 ore non possiamo lasciare nulla al caso. Abbiamo lavorato bene e ritroveremo anche nel roster il rientrante Tornatore. Gara dura e difficile, la Came è una squadra tosta, con un roster fisicamente e qualitativamente. Il PalaCatania però può darci una grossa mano, i nostri tifosi sono importanti e sono convinto che come al solito daranno la spinta in più”

Melilli a Pescara

Sfida proibitiva per la cenerentola Melilli che sabato 11 marzo alle 15 sarà di scena al PalaRigopiano ospite del forte Pescara. Per i neroverdi una delle ultime possibilità di poter rimettersi in gioco per la conquista dei play out che oggettivamente avrebbe del portentoso. Il distacco con la quartultima, il Petrarca, è di 20 punti. Insomma, manca veramente poco alla certezza aritmetica dell’addio alla massima serie.

I ragazzi del tecnico Rinaldi proveranno il tutto per tutto non lasciando nulla al caso. Non è mai mancata la buona volontà al Città di Mellilli.

Il Pescara dal canto suo lotta per una buona posizione nella griglia dei play off scudetto. All’andata finì 5-0 per gli abruzzesi.

Serie A, il programma della 23ma giornata

Il palinsesto della 23ma giornata del massimo campionato nazionale di futsal.

Venerdì 10 marzo

Meta Catania – Came Dosson alle 20.30

Napoli Futsal – Olimpus Roma alle 20.30

Sabato 11 marzo

Futsal Pescara – Città di Melilli alle 15

Ciampino Aniene – Italservice Pesaro alle 15

Nuova Comauto Pistoia – Sandro Abate Avellino alle 15

L84 – Feldi Eboli alle 15.30

Real San Giuseppe – 360Gg Monastir alle 16

Fortitudo Pomezia – Petrarca rinviata

La classifica

Questa la classifica aggiornata della serie A. Napoli Futsal* 48 punti; Came Dosson 44; Feldi Eboli* ed Olimpus Roma 43 (-3); Sandro Abate Avellino* e Futsal Pescara 40; L84 37; Real San Giuseppe* 29 (-1); Meta Catania* 26; Italservice Pesaro*, Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 25; Petrarca 24; 360Gg Monastir 20; Nuova Comauto Pistoia 11 (-1); Città di Melilli 4.

Con l’asterisco una partita in meno.