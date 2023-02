Calcio a 5 serie A, siciliani autori di un buon finale di gara

Nuova sconfitta per il Città di Melilli che ieri ha perso al Paladelmauro di Avellino sul parquet della Sandro Abate nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di calcio a 5. Finisce 8-5 per gli irpini che dominano il primo tempo chiuso 7-2 ma che concedono il ritorno nella ripresa dei siciliani che segnano tre reti e rendono meno amaro il passivo.

Rispettati comunque i pronostici della vigilia che volevano la formazione di casa nettamente favorita dato le differenze in classifica con gli avellinesi settimi ed in piena zona play off scudetto ed i neroverdi ultimi.

Nondimeno, il Città di Melilli si è presentato senza gli squalificati Bocci, Diogo, Pasqua e Gianino e l’infortunato Pizetta. Una trasferta difficile per la formazione ospite anche dal punto di vista organizzativo visto che proprio nella zona sudorientale della Sicilia per 48 ore ed incluso il giorno della partita, vigeva un’allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione Civile. Per lo stesso motivo è stata rinviata la sfida tra Meta Catania e Futsal Napoli. Cosa che non è avvenuta per questo incontro.

Rimonta in avvio per il Città di Melilli

La partita non inizia bene per i siciliani che devono fare subito a meno dopo qualche minuto anche di Di Francesco per problemi gastrointestinali. Nonostante tutto gli uomini del tecnico Anthony Rinaldi giocano con ordine.

Ma la Sandro Abate va in vantaggio due volte. Il Città di Melilli accorcia con Cristian Rizzo e pareggiano con Marco Celano al suo primo goal in serie A.

La Sandro Abate mette il turbo

I neroverdi poi cedono il passo ai campani che dilagano e chiudono il primo tempo sul 7-2. Ancora Melilli che parte bene nella ripresa e trova la rete con Davide Spampinato, poi subisce l’8-3 ma ha ancora la forza di reagire e trovare altre 2 reti con Rizzo (doppietta per lui) e Peppe Failla. I neroverdi giocano a viso aperto fino alla fine, sfiorando ancora più volte la rete e uscendo a testa alta dal parquet di Avellino.

Il presidente Papale nel post partita

Il presidente del Città di Melilli Francesco Papale commenta a fine partita “Ringrazio di cuore i miei giocatori che hanno onorato il campionato e sono partiti ugualmente, affrontando un viaggio proibitivo nonostante ci siano stati due giorni di allerta rossa in tutta la Sicilia orientale nei comuni di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina che hanno impedito di fatto alla squadra di partire il giovedì, per poi giocare il venerdì. ‘Ringraziamo’ la società Sandro Abate Avellino per la solidarietà, la sportività e la disponibilità nel non aver voluto spostare neanche di 1 giorno la partita, pur sapendo le enormi difficoltà a cui andavamo incontro. Spero che in serie A non debba più succedere che a mettersi d’accordo in casi di allerta meteo siamo le 2 società ma che sia la Divisione calcio a 5, le istituzioni e organi competenti a decidere in merito”.

Sandro Abate-Città Di Melilli, il tabellino

Sandro Abate-Città Di Melilli 8-5

Primo tempo: 7-2

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Botta, Gui, De Russo, Nicolodi, Vitiello. Allenatore Basile.

Città Di Melilli: Manservigi, Failla, Rizzo, Tarantola, Spampinato, Celano, Sapia, Pizetta, Monti, Di Francesco, Coco, Boschiggia. Allenatore Rinaldi.

Arbitri: Carmine Genoni (Busto Arsizio), Giacomo Voltarel (Treviso) Crono: Nicola Maria Manzione (Salerno).

Marcatori: 1’50” p.t. Avellino (SA), 3’20” Ugherani (SA), 4’30” Rizzo (M), 9’35” Celano (M), 10’20” Avellino (SA), 11’30” Abate (SA), 12’20” Gui (SA), 14’20” Alex (SA), 19’30” Ugherani (SA), 1’30” s.t. Spampinato (M), 2’30” Ugherani (SA), 17′ Failla (M), 17’30” Rizzo (M).