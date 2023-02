Il Meteo in Sicilia, proseguono maltempo e allerta rossa – LE PREVISIONI

10/02/2023

Insiste il maltempo in Sicilia anche per la giornata di venerdì 10 febbraio. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata.

Venti tesi dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da agitato a molto agitato; Mare di Sicilia da molto agitato a agitato.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano

Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio dell’isola.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano. Allerta arancione nel Catanese, Ennese e Nisseno. Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Agrigentino e Trapanese come si legge nell’avviso 23040 diffuso dalla protezione civile regionale.

Condizioni meteo avverse

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso il 23040 di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso nei giorni scorsi. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima.

Temperature massime in lieve rialzo

Salgono leggermente le massime. Previsti da 3 ai 12 gradi. Previsti 10 gradi ad Agrigento, 7 a Caltanissetta, 12 a Catania, 3 ad Enna, 11 a Messina, 11 a Palermo, 7 a Ragusa, 12 a Siracusa, 12 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal continuo afflusso di venti dai quadranti nordorientali; il cielo si presenterà ampiamente soleggiato.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Abruzzo e Molise, decisamente sereno sul resto delle regioni. Attese gelate notturne.

Resto del Sud: Un ciclone abbandona lentamente la Sicilia generando ancora forte maltempo sull’isola e anche sulla bassa Calabria. Soleggiato altrove.

Per sabato 11 febbraio migliora

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di sabato 11 febbraio determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nord: Temperature massime in aumento e minime ancora sottozero. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà più nuvoloso soltanto sulle regioni adriatiche.

Resto del Sud: A parte una maggior nuvolosità in Sicilia e sugli Appennini, per il resto il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature in aumento.

Domenica 12 febbraio

Nord: Anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso solo sulle Adriatiche. Clima più mite di giorno, sempre freddo di notte.

Sud: La giornata trascorrerà con molte nubi, verso sera il tempo tenderà a peggiorare con nuvolosità via via più diffusa e compatta.