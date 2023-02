crolla scalinata, chiuse altre strade, fiume anapo sotto osservazione

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto anche per la giornata di domani la chiusura di scuole ed asili dopo la proclamazione dell’allerta rossa della Protezione civile.

Scuole e asili chiusi nel Siracusano

Non si tratta di una nuova ordinanza ma resta in vigore quella di ieri che prevede anche la chiusura di dei mercati, degli impianti sportivi, dei parchi, tra cui l’area archeologica della Neapolis ed il Castello Maniace. Pure gli altri sindaci del Siracusano hanno deciso di seguire la strada tracciata da Italia.

Crolla scalinata all’Arenella

La pioggia battente ed il vento hanno causato il crollo parziale di una scalinata che consente l’accesso alla spiaggia dell’Arenella. Peraltro, nella parte sovrastante c’è una piattaforma in cemento armato che è in precarie condizioni di sicurezza e rischia di cedere da un momento all’altro, come denunciato dai residenti, i quali hanno scritto più volte al sindaco ed al prefetto.

Allagamenti e strade chiuse

Per l’ingrossarsi del torrente, uno allagamento si è registrato in strada Monasteri, che è stata chiusa, e un altro in via Achille, all’altezza del civico 1. Inoltre, i volontari della Protezione civile hanno rimosso alcuni massi caduti da un muro a secco lungo la strada secondaria che da viale Epipoli porta al Castello Maniace e che erano rischiosi per la circolazione.

Nelle prime ore del mattino, il sindaco di Siracusa aveva disposto la chiusura del sottopasso del circuito, in via Ascari, e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola. In tarda mattinata, si è aggiunta via Franca Maria Gianni mentre sono stati avviati degli interventi per via del distacco di alcuni frammenti di Porta Marina, in Ortigia. Chiuso anche il Santuario della Madonna delle lacrime. In mattinata, si sono verificati dei disagi alla rete idrica per via dei black-out causati dalla pioggia e dal vento.

Sotto osservazione il fiume Anapo

Sotto osservazione c’è il fiume Anapo, soprattutto nella zona bassa di contrada Carancino, all’ingresso di traversa Capocorso per la quale si sta valutando la chiusura. ​Sostanzialmente percorribili sono, allo stato, le strade del Villaggio Miano con quale preoccupazioni in via Monti Nebrodi. ​In Ortigia, è stato riaperto il transito attraverso la Porta Marina dopo un intervento di messa in sicurezza.

Buche segnalate

La presenza di buche profonde è stata segnalata lungo la strada che porta da Pantanelli alla Maremonti e in viale Paolo Orsi. Tombini saltati in viale Teocrito, nei pressi dell’incrocio con via Torino, in via Necropoli Grotticelle e in viale Epipoli.

Mareggiata a Marzamemi, scavi a Siracusa

A Marzamemi, il borgo marinaro a sud di Siracusa, il mare è entrato nella frazione, come testimoniato da alcune foto e video che stanno facendo il giro della rete, mentre nel capoluogo i tecnici del Comune stanno predisponendo uno scavo in contrada Fanusa, zona balneare della città per evitare che l’intera area, dove vi sono numerose villette, rimaste isolate un anno a causa del ciclone Apollo, rimanga sommersa e venga tagliata fuori.

“Lavori per evitare allagamenti”

“Servirà- dichiara l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano che ha presieduto la riunione- a convogliare le acque che le idrovore preleveranno in via Verne e nelle vie limitrofe qualora dovessero verificarsi i consueti allagamenti che si registrano nell’area”.

L’assessore ha suggerito di non lasciare su balconi e terrazze oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento ed ha invitato le le imprese edili a mettere in sicurezza impalcature e strutture utilizzate per i lavori in corso soprattutto sulle facciate dei palazzi.

Problemi a Pachino ed Augusta

Allagamenti anche a Pachino: la sindaca, Carmela Petralito, ha invitato la popolazione alla massima prudenza sulla strada Cozzo-Flua- Scivolaneve e la strada per Maucini. In contrada Chiappa, il livello dell’acqua è salito in modo vertiginoso. Ad Augusta, è stata chiusa al traffico per allagamento via Mocenigo.

La situazione nella zona montana

Per quanto concerne la situazione nella zona montana del Siracusano, tra Buccheri e Buscemi, dove ha nevicato, “la ricognizione generale effettuata tra le 14.30 e le 15.00, sia nel centro urbano che nelle strade statali e provinciali di pertinenza territoriale, non ha rilevato criticità, se non elevato ruscellamento superficiale” ha detto Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri.