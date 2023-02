Calcio a 5 serie A, Melilli giocherà ugualmente in Campania

Il maltempo ferma la Meta Catania. È stato ufficialmente rinviato, infatti, il derby del sud tra gli etnei e la capolista Napoli Futsal valido per la quinta giornata di ritorno della massima serie nazionale di calcio a 5 che si sarebbe dovuto giocare domani, venerdì 10 febbraio.

La Divisione Calcio a 5 ha comunicato tale decisione in quanto la formazione campana, capolista del torneo, era impossibilitata a raggiungere la sede del match una giornata prima dello svolgimento della partita. Questo a causa delle avverse condizioni meteo e della relativa allerta rossa sulla Sicilia orientale.

Meta Catania – Napoli Futsal rinviata al 22 febbraio

La sfida tra Meta Catania e Napoli Futsal è stata quindi rinviata alle 18 del prossimo 22 febbraio al PalaCatania.

Città di Melilli in Campania senza quattro squalificati

Giocherà, invece, il Città di Melilli. La formazione neroverde sarà di scena domani, venerdì 10 febbraio alle 20.30 sull’ostico parquet della Sandro Abate Avellino, sesta forza del campionato.

Squadra aretusea falcidiata dalle squalifiche. La matricola siciliana dovrà affrontare la temibile trasferta in terra irpina con tante assenze per le squalifiche dopo il concitato match con l’Olimpus Roma chiuso 3-4 per i capitolini. Oltre all’assenza del direttore sportivo Sergio Lamia (inibito fino al 22 marzo prossimo) saranno ben quattro gli assenti. Moreno Gianino e Domenico Pasqua (fuori per due turni), Leonardo Lucas Bocci e Camillo Teixeira Da Silva Diogo (out per una giornata). Una vera e propria scure quella del giudice sportivo.

Il Città di Melilli pur in formazione rimaneggiata proverà il tutto per tutto per tornare a fare punti. Sicuramente darà battaglia anche se l’avversario è davvero quotato. Le prestazioni, però, non sono quasi mai mancate alla cenerentola del campionato che però ha sempre pagato l’inesperienza. Due i precedenti stagionali, entrambi in favore degli irpini: 1-7 in campionato, 6-3 in Coppa Italia.

Serie A calcio a 5

Sandro Abate Avellino – Città di Melilli, rinviata al 22 febbraio

Italservice Pesaro – Fortitudo Pomezia

Meta Catania – Napoli Futsal

Olimpus Roma – Feldi Eboil

360Gg Monastir – Futsal Pescara

Real San Giuseppe – Nuova Comauto Pistoia

Petrarca – Ciampino Aniene

Came Dosson – L84

Classifica

La graduatoria aggiornata alla vigilia della 20ma giornata. Napoli Futsal 45 punti; Olimpus Roma 40 (-3); Feldi Eboli* 37; Futsl Pescara 36; Came Dosson 35; L84 34; Sandro Abate Avellino* 31; Real San Giuseppe 26 (-1); Fortitudo Pomezia 25; Meta Catania 23; Ciampino Aniene 22; Italservice Pesaro 19; 360Gg Monastir 16; Petrarca 15; Nuova Comauto Pistoia 11 (-1); Città di Melilli 4.