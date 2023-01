Calcio a5, finisce 6-3 per i campani

Si ferma subito il cammino in Coppa Italia maggiore del Città di Melilli. I siciliani perdono 6-3 ad Avellino sul campo della Sandro Abate la partita del primo turno del trofeo. Ai quarti di finale ci vanno i padroni di casa che, con tre gol per tempo, si riscattano dopo il ko patito in campionato a Genzano con l’Olimpus.

Gli ospiti siciliani, ultimi in classifica in serie A, hanno fatto il possibile nonostante le tantissime assenze ed hanno messo in difficoltà un avversario sicuramente più quotato che viaggia nelle zone nobili della massima serie. Da segnalare anche l’infortunio al brasiliano Pizetta. Per lui si teme uno strappo muscolare. Se così fosse finirebbe la stagione. Sarebbe una nuova tegola per la cenerentola Melilli.

Super Ugherani con una doppietta iniziale trascina i Lupi insieme ad Alex. Il Melilli non ci sta e rientra in partita con due reti tra i due tempi, Alex e Massimo Abate producono un altro solco, ma l’autorete di Angellot Caro tiene in piedi i siracusani, prima del definitivo 6-3 di Alex Ciezano che si porta a casa il pallone grazie alla sua personalissima tripletta.

Rinaldi “Ragazzi bravissimi, la squadra è in crescita”

Antonino Rinaldi, tecnico del Città di Melilli analizza la prova dei suoi. Una prova di cuore ma sicuramente penalizzata dalle numerose assenze per motivi extra sportivi.

“Veniamo da buone prestazioni – sottolinea l’allenatore Città di Melilli –. Sinceramente la squadra, nei due mesi e mezzo in cui ho preso le redini, è cresciuta tanto. Merito dei giocatori. Purtroppo ad ogni partita dobbiamo fare a meno di giocatori importanti ed ho avuto rotazioni inesistenti ma i ragazzi hanno fatto bene. Oggi mancavano sei giocatori. Si è fatto male pure Pizetta ma i ragazzi hanno fatto una buona partita ed abbiamo tenuto vivo il match vivo. Era difficile. Considerato tutto e che abbiamo viaggiato oggi. Inoltre ci siamo trovati anche davanti ad una squadra di livello. Abbiamo fatto bene. La squadra ha onorato il campo. Peccato però che l’impegno dei ragazzi non trovi quasi mai il conforto dei risultati. C’è un gap evidente con le squadre di serie A. Ma sono soddisfatto. Veramente.

E conclude: “Pizetta si è fatto male speriamo non sia uno strappo. Oggi mancavano Failla, Gianino, Tarantola. Avevamo assenze pesante. Non è un infortunio di poco conto. Andiamo avanti con questa favola Melilli. Tutti i ragazzi sono lavoratori, oggi molti mancano proprio perché non potevano lasciare il lavoro. Cerchiamo di fare di necessità virtù”.

Sandro Abate-Città di Melilli, il tabellino

Sandro Abate-Città Di Melilli 6-3

Primo tempo: 3-1

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Caro, Avellino, Petrillo, Botta, Ugherani, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. Allenatore Basile.

Città Di Melilli: Manservigi, Diogo, Rizzo, Pizetta, Bocci, Sapia, Liccardo, Pasqua, Di Francesco, Monti, Celano, Coco. Allenatore Rinaldi.

Marcatori: 9’20” p.t. Ugherani (Sa), 14’15” Alex (Sa), 18’50” Ugherani (Sa), 19′ Diogo (M), 4′ s.t. Pasqua (M), 6’10” Alex (Sa), 12’30” Abate (Sa), 14’55” aut. Caro (M), 16’22” Alex (Sa)

Ammoniti: Caro (Sa), Botta (Sa). Espulsi: al 16’20” del s.t. Rizzo (M)

Arbitri: Fabio Maria Malandra (Avezzano), Nicola Lacrimini (Città di Castello) Crono: Antonio Nappo (Ercolano).

Ottavi di finale di Coppa Italia, Meta Catania passa a Pescara

Questi i risultati del primo turno di Coppa Italia. Ieri la Meta Catania ha fatto sua la sfida a Pescara e si è qualificata ai quarti di finale. Il primo turno si chiuderà il 31 gennaio con la sfida tra Aniene e Pomezia.