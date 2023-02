Calcio a 5 serie A, Real San Giuseppe battuto 4-3

Finalmente. La Meta Catania torna a vincere in campionato dopo 7 partite senza i tre punti e per la prima volta in questo 2023. E lo fa battendo 4-3 il Real San Giuseppe nel posticipo della ventiduesima giornata della serie A di calcio a 5. Gli etnei salgono a quota 26 ed a soli tre punti dalla zona play off in nona posizione. La zona pericolo è momentaneamente allontanata ma rimane estremamente vicina.

Riscatto centrato per la Meta Catania

La formazione rossazzurra cerca il riscatto. E dopo l’esonero di Carmine Tarantino la guida è affidata a Christian Cipollini allenatore in seconda ma senza il patentino. Per regolamento viene affiancato dal tecnico dell’Under 19 Antonio Marletta. Sono arrivati tre punti pesanti ottenuti proprio contro il Real San Giuseppe, ottavo in classifica, ultimo posto valido per accedere agli spareggi scudetto. I rossazzurri non vincevano in campionato dallo scorso 28 dicembre, nel derby siciliano col Melilli.

Quintetto iniziale con Dovara tra i pali Bocão Vaporaki Alonso e Musumeci uomo ovunque. Proprio il capitano viene atterrato come ultimo uomo, ma l’arbitro ammonisce Igor, autore del fallo. Punizione e tentativo un minuto più tardi di Alonso che trovavano le respinte di Bellobuono. Al sesto minuto altra punizione ancora Musumeci ma ancora il piede di Bellobuono respinge la sfera.

Gran gol di Alonso, poi pareggia il Real San Giuseppe

Tre minuti più tardi grande giocata di Alonso nello stretto sull’out di destra e tiro-cross che finisce in rete per l’urlo del PalaCatania, 1-0. Gara nervosa e spezzettata da ammonizioni e gioco sporco. Al 17’ arriva il pareggio improvviso di Patias con tocco di esterno a sorprendere Dovara. A pochi secondi dalla fine della prima frazione ancora Bellobuono chiude su Musumeci.

Doccia fredda in avvio ripresa, ospiti avanti

Nella ripresa la doccia fredda arriva da Dian Luka che mira bene pescando il raddoppio del Real San Giuseppe.

Sembra il solito copione: etnei colpiti e fragili in difesa con poca lucidità in avanti. Meta Catania però non molla. Rivoluzione per Cipollini che ruota uomini per dare riprendere la partita. Giovanni Pulvirenti firma il 2-2 a metà ripresa.

Nel finale succede di tutto

A poco meno di 3 minuti dalla fine, Kiki Vaporaki sigla il 3-2 rossazzurro per la gioia dei 1.200 tifosi del PalaCatania.

Il Real San Giuseppe si riversa nella metà campo della Meta Catania. Il quinto fallo sulle spalle dei rossazzurri pesa e Real San Giuseppe trova il sesto fallo ed il conseguente tiro libero.

Dovara e il palo salvavano però i catanesi. Ma nel finale succede davvero di tutto. Non adatto ai deboli di cuore. A 30 secondi dalla fine la beffa. Dovara riesce ad opporsi con un intervento importante ma il pallone carambola su Vaporaki per l’autogol del 3-3.

Passano meno di 20 secondi Pulvirenti, uomo giusto al momento giusto nel posto giusto, è appostato sul secondo palo quando raccoglie un pallone di Musumeci ed appoggia il 4-3. Non c’è più tempo, è finalmente festa Meta Catania.

Meta Catania-Real San Giuseppe, tabellino

Meta Catania-Real San Giuseppe 4-3

Primo tempo 1-1

Meta Catania: Dovara, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Fontanella, Corallo, Iennarella. Allenatore Cipollini.

Real San Giuseppe: Bellobuono, Ercolessi, Dian Luka, Patias, Igor, Duarte, Galletto, Santos, Imparato, Cesaroni, Fusco, Massaro. Allenatore Scarpitti.

Marcatori: p.t. 8’14” aut. Ercolessi (M), 17’34” Patias (RSG), 3’34” s.t. Dian Luka (RSG), 10’39” Pulvirenti (M), 17’10” Bocao (M), 19’28” aut. Vaporaki (RSG), 19’52” Pulvirenti (M)

Ammoniti: Igor (RSG), Galletto (RSG), Musumeci (M), Fontanella (M), Duarte (RSG), Patias (RSG), Pulvirenti (M), Fusco (RSG), Alonso (M). Espulsi: al 15’22” del s.t. Dian Luka (RSG).

Note: al 18’10” del s.t. Patias (RSG) fallisce un tiro libero

Arbitri: Andrea Saggese (Rovereto), Davide De Ninno (Varese), Bartolomeo Burletti (Palermo). Crono: Mario Certa (Marsala).

Serie A, i risultati della 22ma giornata

Feldi Eboli – Ciampino Aniene 3-1

Sandro Abate Avellino – L84 4-2

360Gg Monastir – Fortitudo Pomezia 3-2

Olimpus Roma – Futsal Pescara 3-4

Italservice Pesaro – Nuova Comauto Pistoia 4-2

Petrarca – Città di Melilli 5-1

Came Dosson – Napoli Futsal 4-3

Meta Catania – Real San Giuseppe 4-3

Classifica, Meta Catania nono, Melilli ultimo

La classifica aggiornata. Napoli Futsal* 48 punti; Came Dosson 44; Feldi Eboli* ed Olimpus Roma (-3) 43; Sandro Abate Avellino* e Futsal Pescara 40; L84 37; Real San Giuseppe* (-1) 29; Meta Catania* 26; Italservice Pesaro*, Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 25; Petrarca 24; 360Gg Monasteri 20; Nuova Comauto Pistoia (-1) 11; Città di Melilli 4.