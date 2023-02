Calcio a 5 serie A, etnei giocheranno il posticipo col Real San Giuseppe

Carmine Tarantino non è più l’allenatore della Meta Catania. Il club rossazzurro ha ufficializzato di aver sollevato dall’incarico il tecnico che paga il momento estremamente negativo della squadra. Una vera e propria crisi.

I rossazzurri alla vigilia della 22ma giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5 sono ai margini della zona play out. Una sola la lunghezza di vantaggio sul Pesaro, campione d’Italia che però è in ripresa. Impensabile ad inizio stagione visto che la squadra etnea era una delle papabili per l’accesso ai play off scudetto. Qualificazione ancora possibile ma compromessa da una vera e propria caduta libera.

La Meta Catania in questo 2023 non ha ancora vinto in campionato e l’ultima affermazione in una partita della massima serie risale al 28 dicembre scorso quando si impose per 8-0 nel derby di Sicilia con la cenerentola Città di Melilli. Da allora solo pareggi e sconfitte che hanno fatto perdere pericolosamente quota in classifica a Musumeci e compagni.

Domenica la Meta Catania ospita il Real San Giuseppe

La squadra domenica 26 febbraio gioca in casa al PalaCatania il posticipo con i campani del Real San Giuseppe che vantano sei lunghezze di vantaggio e ricoprono l’ottava posizione, l’ultima che apre le porte degli spareggi per lo scudetto. In queste ore il club dovrebbe ufficializzare la nuova guida tecnica che avrà il compito di scuotere l’ambiente e dare fiducia ad una squadra che alla vigilia avrebbe dovuto lottare per ben altri obiettivi.

Città di Melilli a Padova

La Cenerentola Città di Melilli gioca sabato 25 febbraio sul difficile parquet del Petrarca Padova. I neroverdi si giocano una delle ultime chance per poter conquistare punti utili ed arrivare a giocarsi la salvezza quanto meno ai play out. Compito proibitivo anche se all’andata la matricola siciliana mise paura ai veneti e conquistò il primo punto della sua storia nella massima serie inchiodando i veneti sul 2-2 in casa.

La situazione di classifica è complicata ma di positivo c’è sicuramente il recupero di giocatori importanti per il tecnico Rinaldi. Pasqua e Moreno rientrano dalle squalifiche, dall’infermeria invece riecco Pizetta. Ed è proprio Domenico Pasqua a presentare l’impegno: “Finalmente le due ingiuste giornate di squalifica, ritorno in campo insieme a Gianino ed anche a Pizetta che ha recuperato dall’infortunio. Andremo a Padova cercando come sempre di dare il massimo, consapevoli di affrontare una squadra forte che a mio avviso non merita questa classifica”. E conclude: “Purtroppo, siamo penalizzati da una classifica che non ci fa sorridere. Penso che avremmo meritato qualche punto in più, viste le tante partite giocate bene, ma purtroppo non siamo riusciti a portarli a casa. Con lo spirito di sempre, ci proveremo ancora fino alla fine”.

Calcio a 5, serie A, il programma del 22mo turno

Il programma della 22ma giornata della massima serie nazionale di calcio a 5.

Venerdì 24 febbraio

Feldi Eboli – Ciampino Aniene

Sandro Abate Avellino – L84

Sabato 25 febbraio

360 Gg Monastir – Fortitudo Pomezia

Olimpus Roma – Futsal Pescara

Italservirce Pesaro – Nuova Comauto Pistoia

Petrarca – Città di Melilli

Came Dosson – Napoli Futsal

Domenica 26 febbraio

Meta Catania – Real San Giuseppe

La classifica aggiornata, Meta Catania in bilico, Melilli ultimo

Questa la classifica aggiornata. Napoli Futsal* 48 punti; Olimpus Roma 43 (-3); Came Dosson 41; Feldi Eboli* 40; Sandro Abate Avellino*, Futsal Pescara ed L84 37; Real San Giuseppe* 29 (-1); Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 25; Meta Catania* 23; Italservice Pesaro* 22; Petrarca 21; 360Gg Monastir 17; Nuova Comauto Pistoia 11 (-1); Città di Melilli 4.