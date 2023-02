Calcio a 5 serie A, siciliane sconfitte nel 21mo turno

Amaro il weekend per le due squadre siciliane impegnate nel 21mo turno della massima serie nazionale di calcio a 5. La Meta Catania acuisce la crisi e perde pesantemente a Ciampiano per 5-1 sul campo dell’Aniene. Un ko che complica la classifica dei rossazzurri adesso ad un passo dall’essere risucchiati in zona play out.

Nuova sconfitta, invece, per il Città di Melilli. La Cenerentola fa quel che può ma deve arrendersi al forte Eboli che espugna il parquet siciliano per 5-2.

Allarme rosso Meta Catania

Nuova trasferta, altra sberla durissima per la Meta Catania che a Ciampino perde 5-1 e vede i fantasmi della zona play out. Altro che zona play off, dunque, per gli etnei che con 23 punti rimangono in 11ma posizione. Il baratro è più vicino rispetto alle zone nobili della classifica. L’ottava piazza dista 6 lunghezze ma in questo periodo nel quale manca la vittoria dallo scorso 28 dicembre, sono ben altre le analisi che in casa rossazzurra vanno fatte.

Cresce, infatti, la preoccupazione dopo un’altra sconfitta frutto di errori, di assenza di gol, uno dei grandi limiti di stagione e di grande cinismo da parte dell’avversario di turno stavolta chiamato Ciampino.

Proprio i capitolini vincono in casa uno scontro diretto, risucchiando nelle sabbie mobili la Meta Catania Bricocity.

Primo attacco del Ciampino, rete subita dagli etnei

Solito spartito di gara che ricalca in grandi linee quello delle ultime uscite. Meta Catania subito in attacco ma Ciampino avanti alla prima ripartenza con Thorp abile a pescare il diagonale che batte Dovara.

Subito sotto stress la formazione di Tarantino e rossazzurri che non riescono ad imbastire con serenità la manovra offensiva votata ad impensierire il portiere Casassa. Gli etnei ridisegnano il roster con Bocao, Vaporaki, Spellanzon e Fontanella dentro e prime occasioni sui piedi dell’argentino Spellanzon. Bravo Casassa, e successivamente Bocao non riesce a trovare i pali.

I rossazzurri ci provano in pressing: Bocao prima e Vaporaki dopo, ma soprattutto Alonso che da due passi, dopo la giocata di Spellanzon, sprecano il pareggio.

Nel miglior momento di Musumeci e compagni, arriva con allarmante puntualità la punizione degli avversari. Ancora di Thorp sigla il 2-0.

Solito postulato insomma, siciliani bucati alla prima occasione degli avversari e in difficoltà oggettiva ad andare in rete.

Gli etnei non si abbattono e nonostante la doppia sberla si riversano ancora davanti alla porta avversaria. Ancora una volta però manca quella punta di cinismo, di cattiveria e le altre tre occasioni, una sul piede di Spellanzon e l’altra sul piede di Vaporaki e la terza con Alonso, sfumano esaltando i riflessi di Casassa.

Nella ripresa rossazzurri all’assalto ma arriva la punizione

Nella ripresa nonostante il 2-0 maturato nel primo tempo, la gara rimane aperta. La Meta Catania si getta subito in avanti con Spellanzon e Fontanella ma i due argentini anche stavolta non riescono a pungere e sfiorano solo la rete. Bocao in fase difensiva di contro invece riusce a salvare sulla linea il possibile spacca gambe e tris di Thorp lasciando i rossazzurri in partita.

Ad otto minuti dalla fine, ottima la combinazione tra Fontanella e Vaporaki con l’argentino che dal fondo scarica dietro per l’accorrente Musumeci che alza troppo la mira.

Due minuti più tardi si concretizza per i catanesi la legge del gol: rete sbagliata, rete subita. La summa della stagione.

Musumeci con una grande giocata nello stretto, serve il pallone per riaprire i giochi a Spellanzon che tutto solo a porta sguarnita spara alle stelle. Ripartenza di Ciampino pallone morto per Portuga che traccia il diagonale del 3-0 chiudendo i giochi. Disperato il tentativo rossazzurro con il power play, ma nei cinque minuti disponibili la squadra di Tarantino non riesce a creare nulla. Mentre Salla pesca il 4-0 a porta sguarnita. La rete di Podda, abile a trovare l’incrocio, cambia poco e di contro arriva anche la quinta marcatura del Ciampino con la sirena che chiude i giochi per l’ennesima sconfitta.

Bocao “Sconfitta pesante, ma supereremo momento delicato”

A fine gara ecco il pensiero del difensore brasiliano della Meta Catania Bocao: “Sconfitta che pesa ed ennesima partita strana. Abbiamo subito subito il gol e nonostante questo, non ci siamo scoraggiati provando subito la via del pareggio. Purtroppo è un periodo che gira male, ma non dobbiamo abbatterci. Io conosco solo una parola quella del lavoro e solo così possiamo superare le nostre difficoltà. Storia della partita che ha favorito Ciampino abile ad abbassarsi bene e venire fuori in contropiede. Noi abbiamo un problema negli ultimi metri e il non riuscire a trovare la via del gol pesa tanto. Io però ho fiducia nei miei compagni e sono sicuro che usciremo fuori da questo momento delicato nonostante una classifica ad oggi molto complicata”.

Ciampino Aniene – Meta Catania, il tabellino

Ciampino Aniene-Meta Catania 5-1

Primo tempo 2-0

Ciampino Aniene: Casassa, Thorp, Pina, Ferretti, Portuga, Montagna, Liberti, Richar, Joao Salla, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. Allenatore Ibañes

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Fontanella, Corallo, Tornatore. Allenatore Tarantino.

Marcatori: 0’39” p.t. Thorp (CA), 11’40” Thorp (CA), 13’43” s.t. Portuga (CA), 15’29” Joao Salla (CA), 15’57” Podda (M), 19’29” Ferretti (CA)

Ammoniti: Joao Salla (CA), Bocao (M)

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Michele Desogus (Cagliari) Crono: Giovanni Zannola (Ostia Lido)

Il Melilli si arrende all’Eboli

Al Pala Villasmundo il Città di Melilli ci prova ma il Feldi Eboli, fresco semifinalista di Coppa Italia, vince 5-2. Nuova partita di carattere per la Cenerentola della serie A con gli uomini allenati da Nino Anthony Rinaldi che giocano a viso aperto al cospetto della corazzata campana. I neroverdi pagano care alcune disattenzioni che permettono agli uomini di Samperi di chiudere il primo tempo sul 3-0 con la doppietta di Venancio e la rete di Caponigro.

Melilli che oltre alle assenze importanti di Domenico Pasqua e Moreno Gianino e gli infortunati Eriel Pizetta e Alfio Leandro Monaco, deve fare subito a meno del bomber Cristian Rizzo che accusa un risentimento muscolare dopo qualche minuto. Ripresa con i neroverdi più intraprendenti che schiacciano gli avversari nella propria metà campo, trovano il goal con Alessio Di Francesco, 5° giocatore di movimento adottato da Rinaldi e Leo Bocci sfrutta il power play trovando il 2-4 che sembra riaprire la contesa. Ancora Melilli che sfiora il goal con le conclusioni di Diogo Camillo Teixeira Di Francesco, Bocci e Davide Spampinato. L’Eboli colpisce di rimessa con Vavà che trova il definitivo 2-5.

Città Di Melilli-Feldi Eboli, il tabellino

Città Di Melilli-Feldi Eboli 2-5

Primo tempo 0-3

Città Di Melilli: Manservigi, Failla, Diogo, Rizzo, Bocci, Celano, Pizetta, Tarantola, Di Francesco, Felice, Spampinato, Boschiggia. Allenatore Rinaldi.

Feldi Eboli: Pasculli, Venancio, Caponigro, Calderolli, Selucio, Vavà, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Marotta, Glielmi. Allenatore Samperi.

Marcatori: 10’54” p.t. Venancio (F), 13’50” Caponigro (F), 14’30” Venancio (F), 2’26” s.t. aut. Tarantola (F), 7’25” Di Francesco (M), 9’46” Bocci (M), 12’40” Vavà (F)

Ammoniti: Failla (M), Tarantola (M), Braga (F)

Arbitri: Francesco Sgueglia (Finale Emilia), Andrea Colombo (Modena) Crono: Vincenzo Lo Presti (Enna).

Serie A, i risultati della 21ma giornata

Ciampino Aniene – Meta Catania 5-1

L84 – Olimpus Roma 6-3

Nuova Comauto Pistoia – Came Dosson 2-3

Città di Melilli – Feldi Eboli 2-5

Fortitudo Pomezia – Sandro Abate Avellino 2-5

Futsal Pescara – Petrarca 2-3

Napoli Futsal – 360Gg Monastir 3-1

Real San Giuseppe – Italservice Pesaro si gioca il 14 marzo

La classifica aggiornata, Meta Catania in bilico, Melilli sempre ultimo

Questa la classifica aggiornata. Napoli Futsal* 48 punti; Olimpus Roma 43 (-3); Came Dosson 41; Feldi Eboli* 40; Sandro Abate Avellino*, Futsal Pescara ed L84 37; Real San Giuseppe* 29 (-1); Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 25; Meta Catania* 23; Italservice Pesaro* 22; Petrarca 21; 360Gg Monastir 17; Nuova Comauto Pistoia 11 (-1); Città di Melilli 4.

Like this: Like Loading...