Calcio a 5, gli etnei mai in partita ed addio final four

Periodo nero per la Meta Catania. Anzi, nerissimo. Ad Eboli i rossazzurri perdono malamente ancora una volta. Dopo la Coppa di Divisione, arriva l’eliminazione in Coppa Italia. Al PalaSele finisce, infatti, 7-1 per i campani che accedono alla Final Four del trofeo che si disputerà il 25 e 26 marzo al PalaVesuvio di Napoli. Festeggia l’Eboli che si conferma bestia nera degli etnei. Terzo scontro stagionale e terzo ko.

Meta Catania colpita a freddo

Per l’occasione, il tecnico Tarantino dove rinunciare allo squalificato Bocao ma riesce a recuperare da piccoli acciacchi capitan Musumeci, Spellanzon e il neo arrivato Fontanella.

Avvio disastroso per la Meta Catania Bricocity. Ad un minuto e 20 secondi dal fischio di inizio e strada subito in salita: Guilhermao sfrutta un corridoio centrale libero, vince il contrasto con Pulvirenti e piazza il pallone del primo vantaggio sotto le gambe di Dovara.

I rossazzurri reagiscono subito: prima la conclusione di Musumeci che sfiora i pali e trenta secondi dopo splendida azione di Alonso che mette a in spolvero i riflessi di Dal Cin che devia in angolo il possibile pareggio etneo.

Le due squadre effettuano molti cambi. Tarantino prova a dar maggior dinamismo e fiato con Silvestri (fresco di convocazione in Nazionale per uno stage che si terrà a Salsomaggiore Terme la settimana prossima), Nelson Lutin, Spellanzon e il febbricitante Podda.

A dieci minuti dall’intervallo Alonso si procura un calcio di punizione che però spedisce alto. Un minuto dopo l’Eboli sfiora il raddoppio con Gulhermao che trova Dovara bravo a chiudere lo specchio della porta. Ma è il preludio del raddoppio che arriva poco dopo con Luizinho che sfrutta una carambola.

I siciliani ci provano con Fontanella, ma il suo tiro di punto esalta i riflessi di Dal Cin. I rossazzurri continuano a cercare la rete che possa riaprire la partita con Musumeci che impegna ancora l’estremo difensore di casa. E puntualmente arriva il gol avversario: il 3-0 è firmato da Venancio.

Nella ripresa l’Eboli segna ancora

I padroni di casa gestiscono il vantaggio nella ripresa ed anzi poco dopo la ripresa delle danze vanno sul 4-0 grazie a Guilhermao.

Pulvirenti segna il gol della bandiera. Poi Fantacele semina tutta la difesa ospite e piazza il 5-1. Meta Catania con i nervi a fior di pelle. Doppio cartellino giallo per proteste a Pulvirenti e rosso che lascia in inferiorità numerica gli ospiti. I campani non si fermano e trovano il 6-1. I rossazzurri provano il power play rinunciando al portiere titolare per avere l’uomo in più in attacco. Il Feldi Eboli sigla il 7-1 finale. Svanisce così un nuovo obiettivo stagionale.

Archivata con amarezza la pagina Coppa Italia, la squadra siciliana ora si deve concentrare al campionato, imperativo cambiare rotta. Sabato c’è la delicata trasferta sul parquet del Ciampino Aniene formazione che ha un punto in meno rispetto ai rossazzurri. Tre punti in palio per evitare la zona play out ed avvicinarsi a quella play off.

Feldi Eboli-Meta Catania, il tabellino

Feldi Eboli-Meta Catania 7-1

Primo tempo 3-0

Feldi Eboli: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Caponigro, Calderolli, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Pasculli. Allenatore Samperi.

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Fontanella, Corallo, Tornatore. Allenatore Tarantino.

Marcatori: 1’20” p.t. Guilhermao (F), 10’52” Luizinho (F), 16’45” Venancio (F), 1’22” s.t. (F), 5’40” Pulvirenti (M), 8′ Fantecele (F), 9’52” Restaino (F), 15’48” Calderolli (F).

Ammoniti: Venancio (F), Guilhermao (F), Musumeci (M), Lutin (M), Luizinho (F), Spellanzon (M). Espulsi: al 8’54” del s.t. Pulvirenti (M)

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina) Crono: Angelo Bottini (Roma 1).

Coppa Italia, i quarti di finale

Questo il tabellone dei quarti di finale