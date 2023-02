Calcio a 5, rossazzurri senza Bocao, si gioca martedì 14 febbraio

Nuova trasferta ad Eboli per la Meta Catania che martedì 14 febbraio sarà al PalaSele per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio a 5. Il match inizierà alle 19 e mette in palio quindi un posto per la Final Four prevista per il 25 e 26 marzo al PalaVesuvio di Napoli.

Feldi Eboli bestia nera Meta Catania

I rossazzurri vogliono sicuramente invertire il trend proprio contro i campani, già affrontati ad inizio febbraio nei quarti di finale della Coppa Divisione. In quell’occasione l’Eboli si impose 5-0 estromettendo gli etnei dalla competizione. Ed all’andata in campionato nell’ultima di andata, i campani si imposero 3-2 in casa rossazzurra.

Insomma, un tabù da sfatare per la formazione siciliana che non sta attraversando un buon periodo e che in campionato attualmente è fuori dalla zona play off scudetto. La Meta Catania non vince in campionato dal 28 dicembre scorso quando si impose nel derby con il Città di Melilli. Da allora poche soddisfazioni nella stagione. Unica la vittoria in questo periodo ed in questo 2023 a Pescara negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Carmelo Musumeci e compagni hanno svolto la rifinitura questa mattina cercando di non lasciare nulla al caso in vista della gara. La Meta Catania successivamente riprenderà la preparazione giovedì in vista della trasferta importante di sabato contro Ciampino Aniene. Inoltre la formazione siciliana dovrà recuperare il 22 febbraio il match interno con la capolista Napoli che è stato rinviato lo scorso weekend per l’allerta meteo.

Tarantino “Andiamo a giocare una finale”

“Andiamo a giocare una finale – afferma l’allenatore della Meta Catania Carmine Tarantino – credo che l’accesso alla Final Four di Coppa Italia rappresenti uno stimolo più che valido per dare il meglio di noi stessi e mettere il cuore oltre l’ostacolo. Vincerà chi commetterà meno errori e resterà concentrato nei momenti delicati del match. A noi farci trovare pronti per essere protagonisti in una gara di questo spessore”

Tarantino in vista della gara col Feldi Eboli dovrà rinunciare allo squalificato Bocao.

Coppa Italia, il tabellone dei quarti di finale

Oltre a Feldi Eboli – Meta Catania, si giocano gli altri tre quarti di finale. Ecco le partite.