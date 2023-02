Calcio a 5, le convocazioni del Ct Bellarte per lo stage a Salsomaggiore

Soddisfazione Azzurra per il Città di Melilli e per la Meta Catania impegnate nel massimo campionato nazionale di calcio a 5. Il commissario tecnico della nazionale Massimiliano Bellarte ha convocato il portiere neroverde Lorenzo Manservigi ed il talento rossazzurro Maurizio Silvestri per lo stage che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 20 al 23 febbraio.

Uno stage riservato ai calciatori di interesse nazionale. Una rosa di 20 convocati con 9 atleti proventi dalla A2.

Proprio il commissario tecnico Bellarte commenta questo raduno: “L’obiettivo è monitorare e prendere in considerazione i tanti ragazzi che meritano e si stanno mettendo in luce con i propri club. Questo raduno nasce nell’ottica di sfruttare questi spazi, ritagliando un’occasione per calciatori che, facendo bene, possano mettere in difficoltà le future scelte e selezioni. Non abbiamo una vera e propria età di riferimento, essendoci ragazzi nati nel 2002, così come nel 1992”.

Gli Azzurri si ritroveranno lunedì 20 a Salsomaggiore Terme e affronteranno quattro giornate intense di raduno, fino al “rompete le righe” di giovedì 23.

L’elenco dei convocati

Questo l’elenco dei convocati diramato dalla Figc.

Portieri: Riccardo Ditano (Came Dosson), Lorenzo Manservigi (Città di Melilli), Andrea Montalti (Futsal Cesena), Gianluca Parisi (Sandro Abate)

Giocatori di movimento: Alessio Adornato (Cormar Reggio Calabria), Nicola Cutrignelli (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (360GG Monastir), Gianluca Ferretti (Ciampino Aniene), Simone Foti (Sampdoria Futsal), Gennaro Galletto (Real San Giuseppe), Valerio Giulii Capponi (Lazio C5), Matteo Grigolon (Pordenone), Antonio Molaro (Petrarca), Federico Palmegiani (Benevento), Fernando Perugino (Napoli Futsal), Mattia Raguso (L84), Leonardo Scavino (Orange Futsal), Riccardo Siddi (Leonardo), Maurizio Silvestri (Meta Catania), Giovanni Battista Vincenti (Elledì Futsal).

Su Lorenzo Monservigi

Lorenzo Manservigi proviene dalla Metà Catania dove ha disputato le ultime tre stagioni, nelle quali l’estremo difensore augustano ha dimostrato tutte le sue potenzialità. Importante e prestigiosa anche la presenza con la maglia Azzurra della Nazionale Under19.

Su Maurizio Silvestri

Classe 1999 è stato nel giro della nazionale italiana Under 15 e anche Under 17 guidata da Carmine Tarantino e leader assoluto della formazione Under 17 che nel 2017 ha conquistato il tricolore di categoria. Per Silvestri il graduale ingresso lo scorso anno in prima squadra e la grande e vera consacrazione nell’ultima stagione.