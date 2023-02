Calcio a 5 Serie A, Etnei a caccia di vittoria, agli aretusei serve miracolo

Meta Catania in casa del Ciampino Aniene a caccia di vittoria scacciacrisi, Città di Melilli tra le mura amiche ospite della corazzata Eboli. Questi gli impegni delle due squadre siciliane nella ventunesima giornata (sesta di ritorno) del massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Meta Catania, imperativo vincere

Sabato 18 febbraio con calcio di inizio alle 15 la Meta Catania è chiamata a reagire al momento nero culminato mercoledì con il pesante ko ad Eboli che è costato l’eliminazione in Coppa Italia, cercando di allontanare il momento negativo. Avversario di turno Ciampino Aniene per una gara pericolosa per il cammino dei rossazzurri distanti solo un punto dalla zona rossa retrocessione occupata proprio dai laziali. 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per Ciampino Aniene nelle ultime 5 gare per un totale di sette punti conquistati, mentre in casa Meta Catania Bricocity solo due punti conquistati nelle ultime 5 giornate e tutti in casa. Il successo in campionato manca agli etnei in questo 2023. L’ultima vittoria della Meta Catania è datata 28 dicembre in occasione del derby contro il Melilli. Il successo quindi servirebbe più ad allontanarsi dalla zona pericolo che avvicinarsi a quella play off che comunque non è troppo distante.

La compagine siciliana ha raggiunto il ritiro romano nel pomeriggio di oggi e coach Tarantino può contare questa volta su tutto il roster al gran completo per cercare di tornare a firmare i tre punti.

Nuovo rinvio per Meta Catania-Napoli

Confermato invece l’ulteriore rinvio di Meta Catania-Napoli, gara che doveva disputarsi mercoledì 22 febbraio ed invece è stata spostata per lo stage sperimentale che l’Italia di Massimiliano Bellarte effettuerà a Salsomaggiore dal 20 al 23 febbraio e che vedrà tra i protagonisti il difensore centrale rossazzurro Maurizio Silvestri. Antipasto azzurro che precederà la sfida tra Italia-Macedonia valevole per le qualificazioni mondiali che si disputerà nel capoluogo etneo il 1 marzo sempre al PalaCatania.

Città di Melilli con il forte Eboli

La cenerentola Città di Melilli riceve la corazzata Feldi Eboli dell’ex Carlos Dalcin. La sfida si gioca al Pala Villasmundo alle 16 di sabato 18 febbraio. Il Melilli ha finora raccolto 4 punti, i campani, appena approdati alla Final Four di Coppa Italia dopo aver eliminato la Meta Catania, sono quarti in classifica. A separare le due formazioni ben 33 punti.

Gli aretusei proveranno con grinta e determinazione a fare il massimo anche se il pronostico è tutto favorevole alla formazione ospite. Ai siciliani servirà un miracolo per un risultato positivo. Ma mai dire mai.

“La nostra è una stagione travagliata ma ci mettiamo sempre la faccia con grande orgoglio – sottolinea Nino Rinaldi, tecnico del Città di Melilli – daremo tutto anche di più. Qui c’è un grande cuore e io sono il primo ad essere orgoglioso dei miei ragazzi”.

Serie A, la 21ma giornata

Queste le partite in programma della ventunesima giornata della massima serie di calcio a 5.

Ciampino Aniene – Meta Catania

L84 – Olimpus Roma

Nuova Comauto Pistoia – Came Dosson

Città di Melilli – Feldi Eboli

Fortitudo Pomezia – Sandro Abate

Futsal Pescara – Petrarca

Napoli Futsal – 360Gg Monastir

Real San Giuseppe – Italservice Pesaro, si gioca il 14 marzo

Classifica, Meta Catania a ridosso della zona play out, Melilli ultimo

La classifica aggiornata: Napoli Futsal* 45 punti; Olimpus Roma 43 (-3); Came Dosson 38; Feldi Eboli* e Futsal Pescara 37; Sandro Abate Avellino* ed L84 34; Real San Giuseppe 29 (-1); Fortitudo Pomezia 25; Meta Catania* 23; Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 22; Petrarca 18; 360Gg Monastir 17; Nuova Comauto Pistoia 11 (-1); Città di Melilli 4.

Con l’asterisco una partita in meno, tra parentesi le penalizzazioni