La situazione societaria pare essere a una svolta

Come già successo in occasione della prima giornata di Serie C, anche oggi il Trapani non si è presentato in campo. Il club granata, infatti, avrebbe dovuto affrontare il Brescia, allo stadio Rigamonti, per una partita valida per la seconda giornata eliminatoria di Coppa Italia.

Di conseguenza, dopo lo 0-3 a tavolino con la Casertana, è stata assegnata la vittoria ai lombardi con lo stesso punteggio. Il Brescia allenato da Luigi Delneri, quindi, passa al turno successivo della competizione senza giocare: la squadra di casa si è presentata regolarmente in campo e ha atteso 45 minuti come da regolamento prima della certificazione della rinuncia da parte degli avversari a causa di problematiche societarie evidenti da settimane.

Tuttavia, la situazione pare essere arrivata ad una svolta. Entro le 13 di domani, giovedì 1 ottobre, infatti, dovrebbe concludersi l’iter che porterà il passaggio della proprietà del club alla cordata di imprenditori locali C’è chi il Trapani lo ama al costo di 1 euro. Lo si apprende da Trapanisi.it.

Dietro alla cordata, come si apprende da GianlucaDiMarzio.com, ci sarebbero 11 aziende locali. Ora, però, parte il conto alla rovescia per evitare la radiazione: se il Trapani, infatti, non dovesse scendere in campo domenica prossima contro il Catanzaro, sarà escluso dal campionato di Serie C.