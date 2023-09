Serie B, circa tre settimane di stop per il numero 30

A caccia del poker per confermarsi grande. Il Palermo riceve il Cosenza con questo imperativo: trovare la quarta vittoria di fila per mettere pressione al Parma ed al Venezia che precedono i rosanero ma anche per non perdere terreno nei confronti di Modena e Catanzaro che affiancano i siciliani in classifica.

La sfida di venerdì sera alle 20.30 del Renzo Barbera vale tanto soprattutto dal punto di vista della convinzione. Che rispetto al recente passato ci sia stato un cambio di rotta appare evidente ma un altro risultato positivo darebbe ancora più certezze.

Cooperativa del gol, manca ancora il sigillo di Brunori

E sono i numeri a dare conferme. Tre vittorie in quattro partite giocate (i rosa devono recuperare il match col Brescia), un pareggio, dieci punti ed ancora sette gol fatti, uno solo subito.

Una vera e propria cooperativa del gol visto che la squadra è riuscita a gioire con 7 marcatori diversi. Lucioni, Segre, Soleri, Insigne, Stulac, Di Francesco e Mancuso. All’appello manca solo Brunori che finora ha particolarmente brillato sotto porta. Ed il Cosenza evoca ricordi a medio termine agrodolci. Nel match di andata della scorsa stagione il bomber segnò una doppietta ma sbagliò il rigore del possibile 3-3 nel finale facendosi ipnotizzare da Leonardo Marson, ex rosanero che blindò il risultato in favore dei suoi.

Corini perde Valente

Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi a Torretta sotto gli ordini di Eugenio Corini. I calciatori hanno svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Mentre Nicola Valente è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado dell’adduttore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Per lui uno stop di circa tre settimane.

Insigne parzialmente in gruppo

Tuttavia, il tecnico rosanero ha ritrovato – sia pure parzialmente, Roberto Insigne che ieri si è allenato parzialmente in gruppo dopo l’infortuno all’adduttore che lo aveva costretto ad uscire dal campo con la Feralpisalò poco prima dell’intervallo e qualche minuto dopo il suo gol che ha dato il via alle danze dei siciliani nel match chiuso 3-0. La sosta ha sicuramente giovato ed Insigne potrebbe essere convocato per l’incontro col Cosenza. Quasi certamente dovrebbe partire in panchina, pronto ad entrare a gara in corso.

Palermo-Cosenza, arbitra Monaldi

L’Associazione italiana arbitri ha diramato le designazioni per la sesta giornata del campionato di serie B. Marco Monaldi, 36 anni di Porto Recanati, della sezione di Macerata dirige Palermo-Cosenza che venerdì sera apre il turno nella cadetteria.

Sarà coadiuvato da Passeri e Costanzo. Quarto uomo Delrio. Al var Nasca, suo assistente (Avar) Paterna.