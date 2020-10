«Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».

Ne ha dato notizia la Juventus sul suo sito ufficiale. Domenica prossima, 1 novembre, l’attaccante portoghese potrebbe quindi essere a disposizione del mister Andrea Pirlo per il match con lo Spezia al Manuzzi di Cesena.

Il portoghese, quindi, ritorna ‘operativo’ dopo avere saltato quattro partite, due di campionato (con Crotone e Verona) e due di Champions League, tra cui quella persa con il Barcellona di Lionel Messi con il punteggio di 2 a 0.

La positività del centravanti 35enne è stata riscontrata quando era in ritiro con la nazionale portoghese e dopo avere giocato la partita con la Francia poi rientrato in Italia per affontare il periodo di isolamento.