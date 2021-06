Crollato in borsa il titolo della famosa azienda

Il valore di mercato di Coca – Cola è precipitato bruscamente di circa 4 miliardi di dollari lunedì scorso, 14 giugno, quando Cristiano Ronaldo, durante la conferenza post gara del match vinto con l’Ungheria dal Portogallo, ha tolto dal tavolo due bottiglie della famosa bevanda, consigliando di bere acqua.

Secondo Business Insider e Reuters, infatti, il prezzo delle azioni di Coca – Cola è sceso dell’1,6% quasi subito dopo il gesto. Ciò ha ridotto il suo valore di mercato complessivo da 242 a 238 miliardi di dollari.

Il titolo ha aperto a 56,16$ lunedì ed è poi sceso a 55,26$. Mercoledì mattina, invece, si è aggirato attorno a 55,22$. Non è chiaro se altri fattori abbiano contribuito all’improvvisa caduta di Coca – Cola ma il calo c’entra ache con il gesto di uno degli atleti più famosi del mondo. CR7, tra l’altro, vanta anche l’account Instagram più popolare del Pianeta, con oltre 299 milioni di follower.

Coca – Cola ha risposto dicendo che «ognuno ha diritto alle proprie preferenze di bevande» e che ogni persona ha «gusti e bisogni» diversi.

Ronaldo, 36 anni, è un noto salutista e anche in passato non ha mai nascosto il suo disprezzo per le bevande analcoliche. L’anno scorso, ad esempio, ha confessato di arrabbiarsi quando scopre che il figlio beve la Coca – Cola. Ronaldo, inoltre, non ha alcun accordo di sponsorizzazione con i marchi rivali di Coca – Cola.

Anche la star francese Paul Pogba ha scatenato un putiferio rimuovendo una bottiglia di Heineken, uno sponsor del torneo, dal tavolo in un’altra conferenza stampa ma per un motivo diverso: è un devoto musulmano e l’Islam proibisce di bere bevande alcoliche.