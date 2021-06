L'azione del calciatore della Francia

Dopo il caso di Cristiano Ronaldo, che ha tolto dal tavolo della conferenza stampa pre – partita la Coca Cola, consigliando di bere acqua, anche Paul Pogba ha rimosso una bottiglia di Heineken posta di fronte a lui, dopo il match vinto dalla Francia con la Germania.

Pogba, 28 anni, però non ha rimosso la birra di Heineken – uno degli sponsor ufficiali di Euro 2020 – per una questione nutrizionista ma perché è un devoto musulmano e l’Islam proibisce di bere gli alcolici.

L’azione di Pogba arriva, quindi, dopo che Cristiano Ronaldo ha rimosso due bottiglie di Coca-Cola poste davanti a lui prima della partita del Portogallo contro l’Ungheria, poi vinta 3 a 0, con doppietta della star della Juventus.

Il 36enne, ossessionato dalla salute – che in precedenza aveva rivelato di essere irritato dal figlio quando consuma bevande gassate – ha spostato le due bottiglie dal tavolo prima di dire in portoghese: «Bevi acqua!». Infatti, ha poi preso una bottiglia d’acqua e l’ha messa davanti a sé per il resto dell’intervista, borbottando «Coca-Cola» con evidente disprezzo.

Secondo il Manchester Evening News, Pogba è diventato musulmano nel 2019: l’Islam «mi ha fatto cambiare, realizzare le cose nella vita. Immagino, forse, che mi renda più sereno dentro», ha detto l’ex giocatore della Juventus di recente al Times. E ancora: «È stato un bel cambiamento nella mia vita perché non sono nato musulmano, anche se mia madre lo era. Sono cresciuto così, rispetto per tutti».