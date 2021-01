Con Georgina Rodriguez a Courmayeur

I carabinieri del Gruppo Aosta stanno indagando su Cristiano Ronaldo .

. Il campione portoghese avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza in Valle d’Aosta .

. Con CR7 anchhe la fidanzata Georgina Rodriguez.

Sono in corso accertamenti su Cristiano Ronaldo, il campione portoghese della Juventus, e sulla fidanzata Georgina Rodriguez.

I carabinieri del Gruppo Aosta, infatti, stanno indagando sulla presunta trasferta della coppia a Courmayeur.

Infatti, al di là del casi consentiti (come, ad esempio, il possesso di una seconda casa), il viaggio in Valle d’Aosta (che è in zona arancione) dal Piemonte (e da qualsiasi altra Regione) non sarebbe consentito.

Stando a quanto risulta da alcune immagini rimbalzate ieri, mercoledì 27 gennaio, sui social media e riprese da alcune testate giornalistiche, l’attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sarebbero concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27.