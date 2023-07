Serie B, il giovane portiere è in ritiro a Pinzolo

Sebastiano Desplanches è un giocatore del Palermo. Manca soltanto l’ufficialità che però dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il calciatore si trova già nel ritiro di Ronzone ed ha già fatto conoscenza con i suoi nuovi compagni.

I rosa si apprestano ad ufficializzare il sesto volto nuovo dopo gli arrivi di Fabio Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso, Pietro Ceccarelli e Roberto Insigne. Quest’ultimo verrà presentato nel pomeriggio di domani, lunedì 17 luglio.

Il giovanissimo portiere arriva dal Vicenza e si propone nel ruolo di vice Pigliacelli. Per il classe 2003 una grande esperienza ai Mondiali Under 20 culminata con la storica finale raggiunta per la prima volta dalla rappresentativa guidata da Carmine Nunziata e con il titolo di miglior estremo difensore della kermesse.

Massolo ha già salutato il Palermo, ieri non era neppure tra i presenti alla prima amichevole con i dilettanti della rappresentativa della Bassa Anunia che, come si ricorderà, si è chiusa 12-0 in favore dei rosanero.

Non appena verrà reso ufficiale il tutto, Desplanches, classe 2003, si allenerà sul terreno di gioco del campo sportivo di Ronzone con Brunori e compagni.

Per lui dovrebbe esserci un accordo con il club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Un arrivo, dunque, di prospettiva con la proprietà del City Football Group sempre attenta a questo tipo di operazioni. Leggasi Aljosa Vasic.

Si libera anche un posto nel roster del Palermo. Desplanches è un Under, mentre Massolo è un Over.

Samuele Massolo saluta il Palermo

Contestualmente Samuele Massolo lascia la sede del ritiro di Ronzone e saluta compagni di squadra e tifosi presenti al campo sportivo. Destinazione Vicenza per quello che una sorta di “scambio” tra portieri tra il club siciliano e quello veneto.

L’ormai ex portiere rosanero cambia casacca alla vigilia dopo due stagioni. La prima vissuta da protagonista assoluto nella parte finale quando ha preso il posto tra i pali di Alberto Pelagotti, indisponibile per problemi fisici, ed ha portato la squadra in serie B assieme alle giocate di Floriano, Brunori, Soleri e compagni.

Due i rigori parati durante l’indimenticabile cavalcata nei play off: il primo a Procaccio nella partita di ritorno tra Palermo e Triestina del primo turno nazionale degli spareggi per la B (equivalente agli ottavi di finale) sullo 0-0 in un match chiuso 1-1 che promosse i rosa ai quarti di finale. L’altro nella partita di andata in trasferta sul campo della Feralpisalò sul 2-0 per i siciliani si oppose a Miracoli (che nel turno precedente aveva buttato fuori la corazzata Reggiana).

Nella scorsa stagione, invece, nessun minuto in campo. L’arrivo di Mirko Pigliacelli tra i pali lo ha relegato in panchina con il tecnico Eugenio Corini che non gli ha concesso neppure uno scampolo di partita.

Il ritiro del Palermo a Ronzone

Prosegue il ritiro del Palermo a Ronzone. Recovery tra fisioterapia e palestra oggi per Brunori e compagni. I rosanero proseguiranno la preparazione domani con un doppio allenamento: prima della seduta pomeridiana, Roberto Insigne sarà presentato in conferenza stampa.