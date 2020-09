L'esito della risonanza magnetica

Nicolò Zaniolo, il centrocampista della Roma che si è infortunato ieri nella sfida tra gli Azurri e l’Olanda in Nations League (finita 1 a 0), ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 21enne sarà operato domani, martedì 8 settembre, e si prevedono tempi di recupero attorno ai sei mesi.

Lo ha annunciato lo stesso giocatore su Instagram: «Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto… tornerò presto!».

La notizia è stata confermata anche dalla Roma sul suo sito internet: «Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica e visita specialistica con il Professor Mariani a Villa Stuart, dopo l’infortunio riportato in Olanda-Italia di lunedì sera. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e mercoledì verrà sottoposto a intervento chirurgico».

Già lo scorso anno Zaniolo ha rimediato la rottura del legamento dell’altro ginocchio nella partita contro la Juventus.

Tanti i messaggi di solidarietà per il calciatore. «Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo!». Così il Milan su Twitter. Anche l’Inter ha twittato: «Forza Nicolò, siamo tutti con te!».