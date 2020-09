Il campione argentino resterà in Catalogna fino alla scadenza del contratto

Ieri sera c’è stata una riunione tra il padre di Lionel Messi, Jorge, e il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu. Dalla stampa argentina si è appreso che il campione avrebbe deciso «al 90%» di restare al Barcellona e di andare via a parametro zero nel giugno del 2021, ovvero quando scadrà il suo contratto.

Martin Arevalo, conduttore televisivo dell’emittente TyC Sports ha affermato: «Messi sta valutando molto seriamente la possibilità di rimanere un altro anno. Al 90% resta al Barcellona». Quest’ipotesi è stata ripresa da altri media sudamericani ed è rimbalzata sui social.

Tra l’altro, Jorge Messi è ancora in Catalogna e oggi dovrebbe riunirsi con gli avvocati che seguono la vicenda. Da un lato, infatti, c’è Messi che vorrebbe andarsene subito dal Barça ma la società blaugrana pretende i 700 milioni di euro come recita la clausola rescissoria, una cifra impossibile da spendere per qualsiasi club, ostacolando così la volontà del giocatore.

Pertanto, Messi dovrebbe attendere l’estate 2021 per accasarsi dove vuole e senza costi per la sua nuova squadra, a parte lo stipendio, naturalmente…