Serie C, si gioca domenica alle 20.30 la semifinale di ritorno

Ancora un pienone al Barbera per spingere il Palermo alla finale dei play off nel ritorno del penultimo atto dei play off di serie C che si giocherà domenica 29 maggio alle 20.30. Ma chi non potrà essere allo stadio potrà seguire la partita anche in diretta streaming su RaiPlay oltre che su Eleven Sports e Sky Sports 253.

Si ripete, quindi, il copione già offerto in occasione del ritorno dei quarti di finale con la Virtus Entella di sabato scorso.

Ancora una volta gli appassionati di tutta la Sicilia accompagneranno le gesta degli uomini di Silvio Baldini che dopo il 3-0 rifilato ai Leoni del Garda sul loro campo, sono a 90 minuti dalla finale per la serie B.

Oltre 32.000 biglietti venduti per Palermo-Feralpisalò

Alla vigilia della sfida tra il Palermo e la Feralpisalò sono 32.079 i biglietti venduti. Lo stadio non è ancora sold-out.

Caccia al biglietto

Il club di viale del Fante ha sbloccato ulteriori tagliandi e potrebbe continuarlo a fare nelle prossime ore. Si potrebbe, quindi, aprire una nuova caccia al biglietto sempre presso i punti vendita e online nel circuito di Vivaticket che nei giorni scorsi è stato preso letteralmente d’assalto. Sia fisicamente che online. Basti pensare che mercoledì pomeriggio, giorno di apertura della vendita dei tagliandi, sono stati venduti oltre 28.400 biglietti. Ed in tantissimi attesero ore ed ore di code online.

Potrebbero essere liberati i posti del settore ospiti: il club rosanero ci sta provando così come in occasione della partita con la Virtus Entella (sabato scorso il tentativo fallì). L’ultima parola spetta alle istituzioni incaricate.

Terzo “over 30.000” consecutivo al Barbera

Dopo Triestina (31.081) e Virtus Entella (33.024) anche contro la Feralpisalò al Renzo Barbera ci saranno ben oltre 30.000 spettatori. E questo nonostante un tranquillizzante, almeno sulla carta, 3-0 rifilato dal Palermo al domicilio dei Leoni del Garda.

Palermo-Feralpisalò, arbitra Feliciani

La Lega Pro ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra il Palermo e la Feralpisalò. Il fischietto è stato affidato ad Ermanno Feliciani di Teramo. Sarà coadiuvato da Mattia Politi (Lecce) e Thomas Miniutti (Maniago). Quarto uomo Valerio Maranesi (Ciampino), Var Michael Fabbri (Ravenna) ed assistente al var Dario Cecconi (Empoli).

Entusiasmo dopo la vittoria esterna

C’è molto entusiasmo tra i supporter rosanero dopo il netto ed autoritario 3-0 del Palermo rifilato al domicilio della Feralpisalò. I Leoni del Garda sono stati battuti a casa loro grazie alle reti nel primo tempo di Brunori (a quota 27 in stagione) e di Floriano. Nella ripresa Massolo ha parato un rigore a Miracoli ed i rosa non hanno più corso pericoli. Nel finale, un capolavoro balistico di Soleri ha fissato il punteggio sul 3-0.

Nell’altra sfida di semifinale di questi play off organizzati dalla Lega Pro, il Catanzaro ha pareggiato col Padova in casa, al Ceravolo, per 0-0. Domenica calabresi e veneti si giocheranno l’accesso in finale per la B. Il match si giocherà all’Euganeo di Padova alle 19.

Lancini squalificato, 11 i diffidati nel Palermo

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini per la partita di ritorno con la Feralpisalò dovrà fare a meno di Lancini, squalificato per un turno dopo l’ammonizione dell’andata.

Ma la spada di Damocle di una possibile squalifica in caso di ammonizione, tuttavia, pende sulla testa di numerosi giocatori rosanero. De Rose, Perrotta, Brunori, Valente, Marconi, Damiani, Buttaro, Crivello, Odjer, Massolo, Pelagotti sono nel lungo elenco dei diffidati. Un solo cartellino giallo costerebbe loro la squalifica e la relativa assenza nell’eventuale finale di andata del 5 giugno.