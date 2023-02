Serie B, per il difensore romeno escluse lesioni ai legamenti e menischi

Trauma distorsivo al ginocchio destro. Ma le indagini strumentali escludono lesioni ai legamenti ed ai menischi. Questa la diagnosi per il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu che è uscito nel corso di Palermo-Frosinone per infortunio al 60’ del match di sabato scorso chiuso sull’1-1 dopo uno scontro di gioco.

Lo comunica il club di viale del Fante con una nota dove si apprende che il calciatore ha proseguito il suo percorso fisioterapico. Da valutare, quindi, i tempi di recupero del difensore centrale che nella sfida di sabato scorso è poi stato sostituito da Alessio Buttaro. Corini potrebbe sostituire l’esperto centrale arretrato con Davide Bettella ammesso che quest’ultimo sia pienamente recuperato dall’infortunio. Col rientro dalla squalifica di Ales Mateju, Simon Graves che ha fatto una buona partita con i ciociari potrebbe fare coppia centrale con Ivan Marconi.

Sono tutte valutazioni che dovrà fare il tecnico rosanero.

Il Palermo riprende la preparazione per il Sudtirol

Intanto è ripresa nel pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna in casa del Sudtirol prossimo avversario dei rosanero che affronteranno così un nuovo scontro diretto.

La seduta odierna è stata guidata dall’allenatore in seconda Salvatore Lanna, in sostituzione di Eugenio Corini impegnato a Coverciano per la 31esima edizione della Panchina d’Oro.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, sviluppi offensivi e una partita a tema.

Avviata la vendita dei biglietti per la Ternana

Intanto è iniziata la vendita dei biglietti per la sfida con la Ternana in programma martedì 28 febbraio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera valida per la ventisettesima giornata del campionato cadetto.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.25 di martedì 28 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a martedì 28 febbraio alle 16).

I prezzi. Curve 15 euro intero, 12 euro ridotto (Donne, Over 65 ed Under 18), Gradinata superiore 20 euro (16 euro ridotto), Gradinata inferiore 25 euro (20 euro ridotto), Tribuna laterale 35 euro (28 euro ridotto), Tribuna centrale 50 euro (40 euro ridotto), Tribuna centralissima 70 euro (55 euro ritotto)

Silvio Baldini ha vinto la Panchina d’Oro di serie C per i risultati coi rosanero

L’ex tecnico del Palermo Silvio Baldini è stato insignito a Coverciano del premio Panchina d’Oro per la Lega Pro per la stagione 2021-2022. Ha ottenuto 21 voti su 101 per quanto fatto nella stagione passata col Palermo culminata con la promozione in serie B dopo la cavalcata nei play off. Riconoscimento che il club rosanero ha voluto celebrare con un tweet di congratulazioni diffuso attraverso i propri canali.

Baldini ha superato i tecnici delle altre tre neopromosse, Attilio Tesser del Modena, Michele Mignani del Bari e Ivan Javorčić del Sudtirol.