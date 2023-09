Serie B, Stulac "Felice per il gol"

Il Palermo vince e convince contro la Feralpisalò e pur senza esagerare cala il tris ai malcapitati avversari sempre ultimi in classifica all’asciutto sia di punti che di gol. Il 3-0 dei rosanero nei confronti dei Leoni del Garda permette alla squadra di Eugenio Corini di volare a quota 7 dopo 3 partite di sputate e quattro giornate (i siciliani devono recuperare la partita con il Brescia).

Insigne, Stulac e Di Francesco le firme rosanero di fronte ad oltre 22.600 spettatori presenti al Renzo Barbera per l’esordio casalingo stagionale.

Eugenio Corini ha commentato con soddisfazione la vittoria parlando della qualità della squadra e commentando un dato: sei reti con sei giocatori diversi negli ultimi 180 minuti.

“Un dato importante – sottolinea – ed è la sintesi di quello che voglio. Quello che volevo. Ho sempre cercato di allestire squadre sulla qualità perché diventa più facile realizzare quello che si ha in mente”. E prosegue: “Abbiamo 22 titolari, questo è il livello che voglio ed a cui ambisco”.

Insigne, situazione da valutare “Non sembrerebbe nulla di grave”

Il tecnico parla delle condizioni di Insigne uscito poco prima della fine del primo tempo per noie muscolari.

“Il ragazzo – ha sottolineato – ha sentito indurirsi il muscolo e lo abbiamo cambiato. Ancora è presto per capire bene l’entità dell’infortunio ma non sembrerebbe nulla di casa”.

Su Henderson

Ha impressionato l’intensità di Henderson che è sembrato subito in sintonia con Insigne soprattutto in avvio e nella fase centrale della prima frazione: “Ha fatto una buona partita ma poteva fare meglio. E’ dinamico ma a volte sbagliava la scelta finale”.

Mateju “E’ un giocatore che ci ha dato tanto”

Ales Mataju ha disputato una buona partita. Il terzino destro ha sfoderato una buona prestazione, la migliore senza dubbio in questa stagione.

Corini ha commentato: “Ales ha giocato parecchi mesi con un problema all’adduttore. Ha bisogno del suo tempo ed anche in ritiro ha avuto le sue noie. Oggi ha fatto una partita importante e ne aveva bisogno anche lui. E’ un giocatore solido che ci ha dato tanto. Stulac “Felice per il gol”.

Stulac “Felice per il gol davanti al nostro pubblico”

In sala stampa si è presentato anche Leo Stulac, l’autore del momentaneo 2-0 alla sua prima marcatura in maglia rosanero.

“Sono veramente felice perché l’anno scorso è stato duro con l’infortunio e tutto. Sono felice per il gol e fatto davanti al nostro pubblico. Sono molto contento anche di più per la vittoria e per la squadra. Sto lavorando duro sul piano fisico. Le reazioni dopo il gol Emozione è indescridibile. Il calcio regala questo. Quando ho visto gli altri felici ho sentito di essere in una squadra unita.

