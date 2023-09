Serie B, calcio di inizio alle 18.30

Esordio casalingo stagionale per il Palermo. Dopo tre partite ufficiali lontane dal Barbera – Cagliari in Coppa Italia, Bari e Reggiana – i rosanero riabbracciano il pubblico amico ricevendo sabato 2 settembre alle 18.30 la matricola Feralpisalò. In palio tre punti indicativi nonostante il calendario dica che si tratti della quarta giornata del campionato di serie B.

Ed è la prima volta che il Palermo torna in campo da quell’amaro 2-2 col Brescia dello scorso 19 maggio che negò ai siciliani nell’ultima partita della stagione regolare l’accesso ai play off.

Adesso, a distanza di tre mesi e mezzo, tutto è cambiato. La squadra dopo una campagna acquisti rilevante figura tra le favorite al salto di categoria. Nelle due partite precedenti di campionato – i rosa devono recuperare la partita con il Brescia che dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la Reggina è stato ripescato ufficialmente in cadetteria – sono arrivati 4 punti per la squadra allenata da Eugenio Corini.

Il pareggio – contestatissimo – di Bari per 0-0 nonostante una superiorità numerica di due uomini per quasi tutto il secondo tempo, ed il successo di grinta e di carattere sul campo della Reggiana per 3-1 di martedì scorso.

Brunori e compagni cercano quindi conferme per dare un segnale al campionato ed alle altre avversarie. Un successo significherebbe andare a quota 7 ed andare al riposo per la pausa nazionale imbattuti.

La Feralpisalò cerca il primo gol ed i primi punti in B

Dall’altro lato la matricola Feralpisalò alla prima esperienza assoluta in serie B. La squadra di Stefano Vecchi ha fin qui avuto un cammino poco felice. Tre partite ed altrettante sconfitte, zero punti conquistati e zero gol realizzati.

Al Renzo Barbera, dove tornano dopo un anno e tre mesi da quella storica semifinale dei play off che li vide sconfitti al cospetto dei rosanero dell’allora tecnico Silvio Baldini, i Leoni del Garda cercano di scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Primi punti, primi gol e – chissà – prima vittoria in seconda serie della loro storia.

I precedenti

Quello di oggi è il terzo match ufficiale tra le due formazioni. Il nome Feralpisalò evoca ricordi favorevoli agli appassionati palermitani. Entrambi i precedenti sono in favore dei rosanero che affrontarono i lombardi. Il 25 maggio 2022 i siciliani si imposero al Turina, stracolmo per l’occasione con quasi metà dei tifosi di fede siciliana, con un perentorio 3-0 nella semifinale di andata di quella sfida. Segnarono Brunori e Floriano nel finale del primo tempo e Soleri all’86′ con un eurogol che strappò gli applausi di tutto l’impianto. In mezzo Massolo parò un rigore a Miracoli.

Nel match di ritorno, che si giocò al Barbera il 29 maggio davanti ad oltre 35mila spettatori, la sfida si chiuse 1-0: bastò un rigore di Brunori nel recupero del primo tempo. Il match si ricorda anche la maglia commemorativa della Feralpisalò che omaggiò le vittime di Capaci e della mafia. Un gesto di grande sensibilità applaudito da tutti.

Palermo-Feralpisalò, dove vederla

La sfida tra Palermo e Feralpisalò, valida per la quarta giornata, è in programma sabato 2 settembre alle 18.30 allo stadio Renzo Barbera, verrà trasmessa sulla pay tv e pay per view in differenti opzioni: in diretta tv su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW). E in live streaming sulla piattaforma Dazn.

Probabile formazione del Palermo

Eugenio Corini schiererà il 4-3-3 ma potrebbe fare alcune variazioni rispetto alla formazione che ha sconfitto la Reggiana. In porta Pigliacelli guida la difesa a quattro formata da Lund (ma potrebbe esserci un ballottaggio con il rientrante Aurelio) a sinistra, Mateju a destra Lucioni e Ceccaroni al centro del reparto arretrato. A centrocampo Henderson potrebbe prendere il posto di Vasic mentre potrebbero essere confermati Gomes e Segre lungo la mediana.

In avanti lo stesso tridente: Insigne e Di Mariano esterni, Brunori al centro dell’attacco. In sostanza Corini può schierare la formazione migliore avendo un solo indisponibile: Alessio Buttaro che tornerà tra circa un mese.

Questa la formazione del Palermo: (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Henderson (Vasic), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Probabile formazione della Feralpisalò

Il tecnico dei lombardi, Stefano Vecchi dovrebbe optare anche lui per il 4-3-3. In campo il palermitano Fiordilino e l’ex rosanero Felici. Dovrebbero essere entrambi titolari.

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Feralpisalò:

Portieri: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly.

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne. 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra Bonacina

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la quarta giornata. Palermo-Feralpisalò è stata assegnata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Tolfo e Trincheri sono i guardialinee. Quarto uomo Pezzopane. Al Var Irrati, suo assistente (Avar) Gariglio.