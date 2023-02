Serie B, Soleri "Contento per il gol, grande prestazione"

Il Palermo esce indenne dal Druso di Bolzano ed impatta 1-1 in rimonta col Sudtirol, quarta forza del campionato di serie B. Un pareggio che permette ai rosanero di rimanere vicinissimi alla zona play off che dista appena un punticino.

Match caratterizzato da un avvio da incubo per i siciliani che dopo aver subito un gol evitabile hanno dovuto fare i conti con due infortuni in difesa. Prima Graves, poi Sala. Qualche scricchiolio e poi ad inizio ripresa il cambio che si rivela decisivo: entra Soleri e dopo tre minuti trova il guizzo di testa che fa gioire gli oltre mille tifosi rosanero presenti.

Nel dopo partita il tecnico del Palermo Eugenio Corini analizza la partita, una delle più interessanti del ventiseiesimo turno del campionato cadetto. “Penso che il gol ha portato l’inerzia dalla loro parte. L’ha messo sui binari che preferiscono. Sappiamo che difendono molto bassi ed è difficile prenderli in velocità. Nel primo tempo ci abbiamo provato e loro in qualche contrattacco sono stati pericolosi. Siamo stati in partita, anche in momenti in cui le cose non andavano come volevamo”.

“Peccato non essere riusciti a vincerla”

Corini parla della reazione nel secondo tempo. Un buon avvio che ha permesso ai rosa di pareggiare e di creare qualche apprensione al Sudtirol. Alla fine l’allenatore non nasconde qualche rammarico. “Nella ripresa abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto il gol del pareggio e abbiamo provato fino alla fine a vincerla. Peccato non esserci riusciti”.

“Fondamentale rimanere in gara mantenendo il minimo svantaggio”

Ed analizza le difficoltà ricordando la trasferta di Perugia ad inizio anno. “E’ stato sulla falsariga di quella di Perugia. Abbiamo avuto qualche difficoltà. Sicuramente a parte il gol di vantaggio loro, saltano due cambi che vanno ad inficiare gli slot dei cambi nel secondo tempo. E di conseguenza, sinceramente, si era messa male. E’ stato importante rimanere in gara e mantenere la distanza di un solo gol. E poi abbiamo provato a cambiare qualche cosa. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno avuto un bellissimo impatto. Peccato non aver portato a casa la vittoria dopo aver controllato e dominato la partita con la quarta in classifica”.

Il tecnico continua: “L’inerzia era dalla nostra parte ed avevamo la percezione che questo gol sarebbe arrivato. Ci abbiamo provato, fa parte del nostro percorso di crescita ed è importante sul campo di una squadra che sta facendo così bene avere il dominio completo della gara. Peccato non aver segnato il gol che ci avrebbe fatto vincere la partita.

Siamo venuti qua senza giocatori importanti senza Bettella, Valente, Verre. La squadra ha approcciato con qualche difficoltà ma ha tenuto botta ed i cambi ci hanno aiutato a risalirla ed a creare le premesse per poterla anche vincere”.

Corini ammonito, sarà squalificato per Palermo-Ternana

L’allenatore rosanero è stato ammonito nel finale di partita ed essendo diffidato salterà la sfida di martedì 28 febbraio con la Ternana. Al suo posto Salvatore Lanna, il tecnico in seconda.

Corini ricorda che anche da giocatore era costretto a saltare qualche partita per squalifica. “Anche da calciatore una o due giornate di squalifiche a stagione le prendevo. Grande rammarico per la squalifica ma sono sicuro che mister Lanna con tutti i collaboratori faranno un grande lavoro. La preparazione sarà uguale alle altre partite. In panchina Salvatore Lanna farà un grande lavoro”.

E sulla preparazione fisica aggiunge: “Bisognerà recuperare subito. Ringraziamo la società che ci farà rientrare in charter subito in città. I ragazzi dormiranno in un orario consono. Domani sarà un recupero completo. Poi faremo una rifinitura e ci faremo trovare pronti per affrontare un avversario (la Ternana, ndr) che viene da due sconfitte consecutive e che vorrà venire a fare una grande partita da noi. Ci prepareremo a vincerla”.

Soleri “Contento per il gol, grande prestazione del Palermo”

A fine partita, in mixed zone anche Edoardo Soleri, autore del gol del pareggio del Palermo, il suo secondo in stagione dopo quello di inizio febbraio siglato alla Reggina, commenta il match del Druso. Per l'”apriscatole” del Palermo, autore di 12 gol tutti da subentrato nella scorsa stagione, una nuova prova convincente.

“Tutti quelli che entrano cercano di dare il massimo. Oggi sono riuscito a segnare. Peccato non siano arrivati i tre punti ma fare una grande prestazione qua e pareggiare in un campo così difficile dà morale. Adesso dobbiamo mettercela tutta per martedì e dare un senso a questo risultato”.

“Palermo squadra forte, siamo tutti giocatori importanti”

L’attaccante rosanero parla della partita: “Secondo me il primo tempo è stato combattuto e siamo stati sfortunati a prendere gol su azione di rimessa laterale però siamo stati bravi a crederci nel secondo tempo, a crederci ed a recuperare il risultato. Siamo partiti in questa stagione con delle difficoltà legate al fatto che c’erano tanti giocatori nuovi. Adesso siamo diventati più squadra, più gruppo ed i risultati stanno iniziando a vedere. Pensiamo partita dopo partita e le somme si tireranno a fine stagione ma siamo una squadra forte. Ci sentiamo tutti importanti e sicuramente tre partite in una settimana vuol dire che ci sono in palio nove punti. Cercheremo di fare il massimo. Il tecnico mi ha dato delle indicazioni tattiche ed oggi era importante entrare bene perché non era facile”.