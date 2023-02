I voti della 26^ giornata

Il Palermo non va oltre il pareggio sul campo del SudTirol, nel match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di Corini soffrono in avvio e vanno immediatamente sotto al 4′ a causa del gol di Cissè. Un primo tempo di sofferenza, nel quale i rosanero subiscono le veloci ripartenze degli uomini di Bisoli. Il registro cambia parzialmente nella ripresa, con il pareggio di Soleri al 47′. Dopo quindici minuti di supremazia territoriale, i rosanero non riescono più a trovare trame offensive rilevanti sotto il profilo della pericolosità. Un punto che accontenta parzialmente entrambe le parti, con i rosanero che salgono a quota 36, rimanendo così a -5 dai tirolesi, scesi al quinto posto dopo le vittorie di Bari e Reggina.

Le pagelle dei rosanero

Pigliacelli 6 Più volte impegnato da Odogwu nel primo tempo, è bravo a farsi trovare pronto. Qualche errore di troppo in fase di uscita.

Mateju 6 Dopo un inizio abbastanza complicato, è bravo nel finale a stoppare le avanzate offensive di Carretta e compagni.

Nedelcearu 5,5: Non al meglio della condizione, si complica diverse volte la vita nel primo tempo. Recupera parzialmente nella ripresa.

Graves 5,5 Gioca solo dieci minuti a causa di un infortunio. Pochi frangenti di partita nei quali però il difensore danese è sempre stato in difficoltà. Nell’azione del gol appare confuso, perdendosi in area Cissè. Due minuti dopo, viene saltato netto da Odogwu che arriva alla conclusione stoppata da Pigliacelli.

Sala 5,5: Anche l’esterno rosanero è costretto ad alzare bandiera bianca alla metà del primo tempo. Nel suo spezzone di partita non riesce particolarmente ad incidere, complice un generale immobilismo della squadra sotto il profilo del gioco.

Broh 5,5: In sofferenza nel primo tempo, costretto a far fronte alle ripartenze veloci del SudTirol. Nella ripresa respira un po’ di più, ma sbaglia troppi passaggi facili.

Gomes 5,5: La corsa c’è come sempre, la precisione un po’ meno.

Saric 5,5: E’ il centrocampista che, in fase offensiva, si fa notare di più nel primo tempo. Produce poco però sotto il profilo del gioco. Viene sostituito da Segre ad inizio ripresa.

Di Mariano 4,5 Ancora una volta opaco. Poca roba in fase offensiva, al di là di un tiro dai venti metri intorno al 10′ del primo tempo. Dall’ex Lecce ci si aspetta di più già da diverso tempo. Al di sotto delle aspettative.

Tutino 5: Troppo lezioso in alcuni frangenti della partita. Bravo a prendersi punizioni importanti, ma raramente entra nel gioco della squadra.

Brunori 5: Non è un buon momento per l’italobrasiliano. Troppe volte fà la scelta sbagliata. Un dribbling di troppo, un movimento troppo frettoloso o eccesivamente ritardato. La speranza è che ritrovi la via del gol al più presto.

Marconi (dal 8′) 5,5: Entra a freddo dopo l’infortunio di Graves e al termine di una settimana non facile. Odogwu, oggi, era immarcabile per tutti.

Masciangelo (dal 23′) 6: Chiamato in causa dopo l’infortunio di Sala, l’esterno fà un buon inizio di partita, contraddistinto da una certa personalità. Poi cala da metà ripresa in poi.

Segre (dal 46′) 6: Secondo tempo di sostanza dell’ex Torino. Qualità e quantità, con buone sovrapposizioni sulla destra.

Soleri (dal 46′) 7: Fondamentale. Trova un gol importante a due minuti dal suo ingresso in campo. Qualche minuto dopo si rende protagonista di una splendida rovesciata che non trova però la via della porta. Rigenerato.

Damiani (dal 71′) s.v.

Corini 5: Squadra troppo impacciata in avvio, colpita a freddo da Cissè. Nel primo tempo, i rosanero non riescono praticamente mai a trovare accorgimenti difensivi alle ripartenze veloci dei padroni di casa. Nella ripresa, il Palermo acciuffa il pari ma, al netto di una supremazia territoriale nella prima fase del secondo tempo, raramente riesce a sfondare. Una maturità raggiunta solo a metà contro un avversario ostico, reso ancora più tale da un alleantore come Bisoli che sa fare davvero bene la fase difensiva. Un punto che arriva al netto di diversi infortuni che, sia in settimana che durante la partita, hanno limitato le scelte del tecnico.

I tifosi rosanero 10: Davvero encomiabili gli oltre mille supporters palermitani giunti a Bolzano per il match di oggi. Il loro supporto non è mai mancato per tutto l’arco dell’incontro. Una forza in più, in una giornata complicata, per gli uomini di Corini.