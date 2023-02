Serie B, partita che vale i play off

Trasferta a Bolzano per il Palermo che sabato 25 febbraio sfiderà il Sudtirol in uno dei match più interessanti della ventiseiesima giornata del campionato di serie B con calcio di inizio alle 14.

Per la trasferta più lunga della stagione, oltre 1.500km, la squadra di Corini dovrà fare a meno di due pedine importanti: Valerio Verre e Nicola Valente. Il trequartista, appena entrato nella storia del club rosanero grazie al super gol da oltre metà campo nella sfida di sabato scorso al Barbera con la capolista Frosinone, ha avuto l’influenza con febbre. L’esterno offensivo, invece, ha sofferto di un affaticamento muscolare. Il tecnico non se l’è sentita di rischiare anche in vista dell’impegno ravvicinato con la Ternana previsto per martedì 28 febbraio.

Recuperati Ionut Nedelcearu a cui è stato diagnosticato ad inizio settimana un trauma distorsivo alla caviglia destra che però ha escluso interessamento ai legamenti ed ai crociati, e Ivan Marconi, distorsione alla caviglia. L’allenatore del Palermo pensa a Simon Graves per sostituire proprio Marconi al centro della difesa per far coppia con Nedelcearu.

Due matricole a confronto, tre punti per la consacrazione

Di fronte due matricole che stanno facendo bene. Soprattutto il Sudtirol, esordiente assoluto nella seconda serie nazionale. La squadra di Pierpaolo Bisoli ha raccolto finora 40 punti che valgono il terzo posto in coabitazione con il Bari, altra neopromossa.

Il Palermo, dopo un avvio altalenante, ha inanellato una buonissima serie di risultati che a Genova due settimane fa, si è fermata a 9 ed è riuscita a rallentare il Frosinone sull’1-1 dopo sei vittorie di fila con i ciociari che ieri hanno perso in casa l’anticipo col Parma per 3-4.

I rosanero hanno totalizzato finora 35 punti ma nel girone di ritorno sembrano avere una marcia in più. Una crescita che ha portato Brunori e compagni ai margini della zona play off. In caso di vittoria il Palermo potrebbe agganciare la zona che conta e che garantisce dopo la regular season la possibilità di giocare per la promozione in serie A.

Insomma, i tre punti serviranno ad entrambe per la consacrazione definitiva.

Il Palermo vuole vendicare la sconfitta dell’andata

Le due squadre non si sono mai affrontate al Druso ma c’è un precedente stagionale al Barbera. All’andata, che si giocò lo scorso 1 ottobre, il Palermo perse 0-1 con un gol di Odogwu che riuscì a sfruttare un errore di Pigliacelli in fase di impostazione con i piedi. I siciliani quindi vogliono restituire il sapore.

Esodo rosanero al Druso

Tanto entusiasmo attorno al Palermo. Sembra quasi di rivivere i tempi recenti delle trasferte nei play off promozione di serie C che permisero ai rosanero di agguantare la cadetteria dopo una cavalcata memorabile. Trieste, Chiavari, Salò e Padova hanno avuto in comune vittorie accompagnate da un muro di tifosi del Palermo.

Al Druso di Bolzano sono attesi oltre millecento tifosi del Palermo provenienti non solo dalla Sicilia ma anche dal resto d’Italia. Lo stadio in questione ha una capienza di poco più di 5.500 posti. In sostanza un tifoso su 5 (in caso di sold-out) sarà di fede rosanero. La squadra di Corini potrebbe sentirsi a casa.

Sudtirol-Palermo, dove vederla in tv e streaming

Chi non potrà assistere alla partita sugli spalti potrà guardare Sudtirol-Palermo comodamente da casa attraverso i servizi in abbonamento di Sky, Dazn ed Helbiz Live, le tre piattaforme che hanno acquistato i diritti della serie B.

Su Sky Sport nel canale dedicato oppure in streaming su Sky Go o sull’App Now Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn trasmetterà il match anche tramite app presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari.

Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view.

Arbitra Fourneau

Francesco Fourneau di Roma, coadiuvato dagli assistenti di linea Tegoni e Laudato. Quarto uomo Renzi. Var Mass, assistente al Var Muto. Lo ha comunicato la Lega di serie B.

I convocati di Corini per Sudtirol-Palermo

Questi gli uomini scelti da Eugenio Corini per la trasferta di Bolzano ospiti del Sudtirol.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric Accattanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 79 Lancini.

Gli anticipi del ventiseiesimo turno

Questi i risultati degli anticipi della 26ma giornata del campionato di serie B che si sono giocati venerdì 25 febbraio:

Frosinone – Parma 3-4

Pisa – Perugia 2-1

La capolista Frosinone, unica formazione che fino ad ora non aveva mai perso in casa, cade al Benito Stirpe per 3-4. Pirotecnica a dir poco la sfida. L’ex Palermo Vasquez dopo 6′ minuti porta avanti i ducali. Al 21′ raddoppia Ansaldi. Caso accorcia 4 minuti più tardi, Zanimacchia sigla in contropiede l’1-3.

Nella ripresa Mulattieri e Moro recuperano il punteggio sfruttando la superiorità numerica, per l’espulsione di Estevez. Due minuti dopo però, ancora Vasquez con un tiro a giro beffa Turati e regala la vittoria che rilancia le ambizioni del Parma che termina in nove la partita per il rosso a Camarà. In classifica Frosinone fermo a 55 punti, Parma momentaneamente settimo con 37 punti.

Il Pisa ribalta il Perugia davanti al pubblico amico. Un rigore di Cassola porta avanti gli ospiti nel finale del primo tempo. In avvio di ripresa i toscani segnano due gol in sette minuti. Morutan al 51′ e Marin al 58′ danno i tre punti alla squadra di Luca D’Angelo. Pisa sesto a quota 38, umbri sempre a 29 a ridosso della zona play out.