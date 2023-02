Serie B, Reggina-Modena, in coda Como-Cosenza

La capolista Frosinone riceve il Parma per ritornare a vincere ed avvicinarsi sempre di più all’obbiettivo della serie A. Genoa con la Spal per difendere il secondo posto. Bari in casa del Brescia disperato, Sudtirol in casa col Palermo e Reggina con l’imperativo di vincere al Granillo col Modena in forma play off. La ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del campionato di serie B che si gioca in questo lungo fine settimana offre questi ed altri spunti.

Il palinsesto prevede anche un interessante Venezia-Cagliari con i padroni di casa che vogliono allontanarsi definitivamente dalle acque agitate della bassa classifica ed i sardi che non possono più rallentare per non uscire dalla zona play out.

Anche il Pisa non può più rallentare mentre il Perugia potrebbe prenderci gusto rivitalizzato dal buon momento e dal derby umbro stravinto. A proposito di squadre umbre, la Ternana riceve il Cittadella con tante motivazioni. Le stesse dei veneti che con tre punti potrebbero veramente svoltare. Il Cosenza disperato fa visita al Como che sicuramente ha meno problemi ma non può permettersi passi falsi per non ricadere nelle sabbie mobili.

Nel posticipo l’Ascoli riceve il Benevento ed entrambe vogliono confermare le vittorie nel turno passato.

Frosinone per la vetta, Parma per i play off

Anticipo di lusso al Benito Stirpe dove si gioca questa sera alle 20.30 la sfida tra Frosinone e Parma. La capolista vuole tornare a vincere per avvicinarsi alla serie A e chiudere definitivamente, o quasi, i conti con tutte le altre.

La squadra allenata da Fabio Grosso, dopo il pareggio al Barbera col Palermo di sabato scorso che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive, cerca altri tre punti per continuare ad ammazzare il campionato.

Di contro il Parma non può più rallentare ed a Frosinone si gioca le ultime possibilità di rientrare nella lotta per il secondo posto. Anzi, i punti servono ai ducali per rientrare nella zona play off. Le giornate cominciano a diminuire ed il Parma al momento è una delle formazioni più altalenanti. Ed il pronostico non è così scontato nonostante i 21 punti di differenza: all’andata inoltre i ducali sconfissero i ciociari per 2-1. Due rigori trasformati da Tutino (ora in rosanero) e da Man diedero i tre punti ai parmensi. A poco valse il gol di Moro nel finale.

Pisa e Perugia cercano tre punti per volare

L’altro anticipo di giornata è quello tra Pisa e Perugia. I padroni di casa nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto 6 punti vincendo una sola volta, pareggiando tre match e perdendone uno. Il Perugia è in ripresa. La squadra di Castori è praticamente resuscitata risalendo dall’ultima piazza dei mesi scorsi ad una posizione di classifica meno complicata. Tre punti potrebbero far sbocciare ambizioni insperate negli umbri mentre potrebbero rinforzare quelle dei toscani. Quest’ultimi non possono più fermarsi se vogliono tornare a disputare gli spareggi promozione per la seconda stagione consecutiva.

Nel match di andata, i toscani espugnarono il Curi per 3-1. Fu la prima vittoria di Luca D’Angelo sulla panchina nerazzurra dal suo ritorno con i primi risultati utili di una lunghissima serie chiusa dopo 15 partite senza sconfitta.

Sudtirol per confermarsi, Palermo per diventare grande

Sfida play off tra le matricole Sudtirol e Palermo. I padroni di casa, terzi in classifica con 40 punti vogliono confermarsi tra le grandi. La squadra di Bisoli è solidissima. Ha perso solo 5 volte in questo campionato. Ed all’andata vinse 1-0 al Barbera con una papera di Pigliacelli sfruttata da Odogwu. Da allora, era l’1 ottobre scorso, tante cose sono cambiate.

La squadra ospite è cresciuta e gli arrivi del mercato invernale stanno completando la metamorfosi rosanero. Ma sabato 25 febbraio l’undici allenato da Corini è atteso da una nuova di maturità. Uscire illesi da Bolzano o vincere potrebbe aprire a nuovi entusiasmi. Al Druso sono attesi oltre 1.100 tifosi siciliani.

Il Genoa per marciare al secondo posto, la Spal non può fermarsi

La solidità ritrovata del Genoa contro la disperazione della Spal. La sfida del Ferraris mette di fronte due squadre dagli obiettivi diametralmente opposti. I padroni di casa cercano altri tre punti per difendere la seconda posizione, gli ospiti – penultimi – non possono fermarsi.

In casa il Grifone ha vinto 5 volte, pareggiato 6 e perso una partita. Un ruolino di marcia discreto. Gli estensi lontani dal Mazza hanno vinto in due occasioni, poi hanno pareggiato 6 volte e perso 4. La squadra di Gilardino vuole confermarsi protagonista per mettere le mani sul secondo posto che permette la promozione diretta in massima serie. Un ritorno immediato per i liguri.

Bari a Brescia per incantare, rondinelle

Trasferta a Brescia per il Bari che vuole continuare ad incantare. La squadra di Mignani ha il miglior attacco ed è terza ad appena 3 lunghezze dal Genoa. In trasferta, inoltre, con ben 6 vittorie in 12 partite, è una delle formazioni migliori in trasferta per ruolino di marcia.

Il Brescia è disperato ed è in caduta libera. Una sola vittoria nelle ultime 15 partite. Da squadra rivelazione ad una che rischia la serie C diretta. La penultima posizione è lo specchio di una stagione iniziata bene ma continuata nel peggiore dei modi. E di fronte le Rondinelle troveranno la formazione che probabilmente ha dato inizio a questa caduta libera. Nel girone di andata, infatti, i pugliesi travolsero 6-2 i lombardi. Nelle restanti 19 partite due sole vittorie e tante sconfitte.

La Reggina non può sbagliare, il Modena sogna

Match play off anche al Granillo di Reggio Calabria. La Reggina sfida il Modena ma con l’imperativo di tornare a vincere. La squadra di Pippo Inzaghi ha perso le ultime quattro partite. Ciononostante rimane in terza piazza. Gli ospiti invece con un altro risultato positivo possono confermarsi in zona play off. La formazione di Tesser nelle ultime 5 giornate ha vinto 3 volte, pareggiato e perso una volta.

Venezia-Cagliari, sfida tra retrocesse

Sfida tra retrocesse quella tra Venezia e Cagliari che fino a qualche mese fa valeva una partita di serie A ed ora è un match della cadetteria.

Venezia in forma con 8 punti nelle ultime 5 partite. Un ruolino che ha permesso ai lagunari di risollevarsi e di avere speranze concrete di salvezza diretta. A penalizzare i veneti il ruolino di marcia interno. Appena 12 punti dei 28 totali sono stati conquistati al Penzo. Il Cagliari di Ranieri, invece, cerca la sua dimensione. Cammino altalenante al quale manca la costanza per permettere di volare definitivamente.

Manca il quid soprattutto in trasferta dove i rossoblù hanno vinto una volta sola nelle 12 apparizioni stagionali. Entrambe comunque hanno l’obbligo della vittoria. Il Venezia per non tornare in zona caldissima, il Cagliari per confermarsi nella zona che garantisce gli spareggi promozione.

Ternana per rialzarsi, Cittadella per confermarsi

La Ternana riceve il Cittadella con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sberla subita nel derby umbro col Perugia. Il 3-0 brucia tanto alle Fere che sono uscite dalla zona play off e vogliono ritornarci subito.

I veneti dopo aver compiuto l’impresa di rimontare in casa due reti alla Reggina per poi affondarla non vogliono fermarsi. La posizione di centroclassifica è chiaramente instabile visto l’equilibrio del campionato di serie B. Certo è che un nuovo successo, questa volta lontano dalle mura amiche, potrebbe far sognare la squadra granata di Gorini.

Como-Cosenza è sfida salvezza

I tre punti in palio valgono oro. C’è la salvezza in palio tra Como e Cosenza che si sfidano all’Euganeo. I lariani tuttavia sono in netta ripresa rispetto ad un avvio disastroso. Nelle ultime cinque partite la differenza di rendimento non è stata troppo diversa: 6 punti per i lombardi, 5 per i silani. Le due compagini si separano da 5 lunghezze con gli ospiti che hanno un disperato bisogno dei tre punti. Ma anche non perdere sarebbe importante. Se non altro per sperare nel passo falso di altre dirette concorrenti.

Un successo però potrebbe permettere ai calabresi di abbandonare l’ultimo posto. O di agganciare Spal e Brescia o una delle due. Ed al tempo stesso di avvicinarsi proprio ai lariani. Ad ogni modo, il Cosenza ha tanti motivi per non poter sbagliare nonostante un ruolino di marcia esterno da incubo: 6 punti in 12 gare con ben 8 sconfitte.

Nel posticipo Ascoli e Benevento al Del Duca

L’Ascoli vuole avvicinarsi alla zona play off, il Benevento ha l’obbligo di allontanarsi dai play out. Questa partita potrà dare indicazioni sugli obiettivi delle due squadre. I marchigiani però non sono esattamente un bolide tra le mura amiche. Al Del Duca hanno totalizzato 13 punti in 12 partite, mentre il Benevento ha fatto meglio lontano dal Vigorito con 14 punti sui 26. Un pareggio non pregiudicherebbe nulla a nessuna delle squadre.

Serie B, il programma della ventiseiesima giornata

Venerdì 24 febbraio

Frosinone – Parma, alle 20.30

Pisa – Perugia, alle 20.30

Sabato 25 febbraio

Brescia – Bari, alle 14

Como – Cosenza, alle 14

Reggina – Modena, alle 14

Sudtirol – Palermo, alle 14

Ternana – Cittadella, alle 14

Venezia – Cagliari, alle 14

Genoa – Spal, alle 16.15

Domenica 26 febbraio

Ascoli – Benevento alle 16.15

La classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata del campionato cadetto. Frosinone 55 punti; Genoa* 43; Bari e Sudtirol 40; Reggina 39; Cagliari 36; Pisa, Modena e Palermo 35; Parma e Ternana 34; Ascoli 32; Cittadella 30; Perugia 29; Venezia e Como 28; Benevento 26; Spal e Brescia 25; Cosenza 23.

Genoa con 2 punti di penalizzazione.

Marcatori, Cheddira e Brunori fermi, Lapadula in doppia cifra

La classifica dei migliori marcatori della serie B. Walid Cheddira (Bari) 14 gol; Matteo Brunori (Palermo) 13; Gianluca Lapadula (Cagliari) 10; Joel Pohjanpalo (Venezia) ed Ettore Gliozzi (Pisa) 9; Mirko Antonuncci (cittadella) Massimo Coda (Genoa), Giovanni Fabbian (Reggina), Raphael Odogwu (Sudtirol) 8.

Ecco le date dei play off e dei play out

L’Assemblea di Lega Serie B a Milano ha deliberato le date di play off e play out oltre alla data di inizio del torneo della prossima stagione prevista per il 19 agosto 2023. I play off iniziano il 26 maggio con le sfide preliminari in gara unica. Le vincitrici affronteranno le semifinali con la terza e la quarta. Le vincenti poi si sfideranno per la promozione in A con finale di andata e ritorno l’8 e l’11 giugno prossimi.

I play out si giocheranno il 25 maggio e l’1 giugno. L’ultima retrocessa uscirà da questa doppia sfida.

Playoff

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª vs 7ª)

Sabato 27 maggio 2023 – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Playout

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 – (16ª vs 17ª).