Serie B, rosanero a caccia di punti pesanti col Sudtirol

Ormai ci siamo. Il Palermo è pronto per la trasferta più lunga della stagione. Al Druso di Bolzano i rosanero sfidano il Sudtirol nella ventiseiesima giornata del campionato di serie B.

Un match che può valere molto in chiave play off con i rosanero a quota 35 ed i padroni di casa terzi con 40. Cinque lunghezze separano le due squadre con i siciliani che vogliono continuare a fare bene per proseguire un ciclo di partite decisamente dure che li ha visti affrontare in sequenza Reggina, Genoa e Frosinone.

Palermo senza Verre e Valente, idea Di Mariano-Tutino

Due tegole per il tecnico Eugenio Corini che dovrà fare a meno di Nicola Valente e Valerio Verre. Il numero 30 ha accusato un affaticamento influenzale. Il trequartista, reduce dall’eurogol col Frosinone, ha una influenza con febbre.

“Anche a Perugia ci mancavano diversi giocatori importanti – racconta Corini – ma abbiamo poi fatto una buona prestazione. E retto l’urto. La mancanza di Verre e di Valente sarà importante ma abbiamo soluzioni alternative per andare a proporre quello che vogliamo. E quindi per Di Mariano e Tutino potrebbe essere la partita giusta per vederli assieme. Entrambi hanno l’attitudine nell’uno contro uno per creare superiorità numerica”.

Nedelcearu e Marconi recuperati

Hanno destato apprensione nel corso della settimana le condizioni fisiche di Ionut Nedelcearu e di Ivan Marconi che costituiscono il muro centrale difensivo del Palermo. Al primo è stata riscontrata un trauma distorsivo al ginocchio destro che però non ha interessato né i legamenti, né i menischi. Al secondo è stata una diagnosticata una distorsione alla caviglia. Entrambi risultano tra i convocati e potrebbero essere schierati titolari.

Il tecnico potrebbe valutare comunque la presenza da titolare di uno dei due. Il più indiziato per rimanere in panchina sarebbe Marconi anche perché potrebbe essere sostituito da Simon Graves che tanto bene ha fatto con il Frosinone.

“Per Nedelcearu ci siamo preoccupati già dopo la partita di sabato – ha raccontato Corini – perché è un combattente ed è dovuto uscire dal campo chiedendo il cambio. Abbiamo temuto per un paio di giorni, poi per fortuna gli esami strumentali hanno scongiurati gravi conseguenze e sarà in campo. Per Marconi, invece, visto che comunque c’è una partita successiva dopo tre giorni sto valutando. Gli abbiamo concesso un giorno in più di riposo anche perché ci sono i match con Ternana e Pisa”.

Ed inoltre: “Se fossimo stati al completo avrei pensato ai cambi in modo strategico. Dopo Bolzano diventa fondamentale dosare le forze ma con le assenze di Valente e Verre ci sono scelte obbligate. La rosa per me è pronta, è adeguata. Dico sempre che ho bisogno di tutti e si deve dimostrare. Abbiamo recuperato Vido e Masciangelo. Il primo ha fatto due settimane complete con la squadra, l’altro ha completato la prima settimana e sto vedendo cose interessanti”.

Sul Sudtirol

Uno sguardo anche all’avversario, il Sudtirol che all’andata vinse sfruttando una topica di Pigliacelli con Odogwu. La matricola, alla prima esperienza nel campionato di serie B, sta facendo molto bene ed è una delle squadre meno perforate e meno battute della cadetteria.

Queste le parole di Corini: “Il Sudtirol sta certificando quanto fatto, hanno attitudini e caratteristiche importanti. Tutte figlie di stagioni in serie C ad alto livello. La scorsa stagione hanno fatto 90 punti con la difesa migliore al mondo (9 reti subite in 34 partite di regular season nella stagione scorsa, ndr). Bisoli ha raccolto questa eredità e sfruttato al meglio quanto di buono ha”.

Ed ancora: “Il 4-4-2 di Bisoli è dinamico Loro punto di forza è la difesa e costringono spesso l’avversario al tiro da lontano. 4-3-3 lo alterna e comunque compattano tanto e difendono con moltissimi uomini. E poi attaccano con Odogwu. Hanno grande densità, sono primi per concretezza difensiva e mentre porvi a scardirarli sono sempre pronti a contrattaccare. Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo attaccarli fuori per noi entrare. Essere bravi su qualche giocata sporca e consolidare il possesso”.

Corini ricorda la partita di andata “E’ stata sfortunata. Palo, traversa, un rigore dato e poi tolto”.

Può essere il riscatto della squadra rispetto all’andata e soprattutto il riscatto di Pigliacelli? Corini risponde: “Certe cose decadono da sole. Quando è eclatante ancor di più lavoriamo su soluzioni tecnico-tattiche. Quello che è successo in quella partita era già stato archiviato nella ripresa. Prendere velocità era difficile col tipo di avversario”.

I convocati di Corini per Sudtirol-Palermo

Questi gli uomini scelti dal Eugenio Corini per la trasferta di Bolzano ospiti del Sudtirol.

PortierI: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric

Accattanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 79 Lancini