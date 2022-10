Basket, serie A1 femminile, la palermitana protagonista

Cinque su cinque in serie A1. Famila Wuber Schio corsara a Ragusa con una nuova prestazione autoritaria della palermitana Costanza Verona, sempre più protagonista nel roster delle campionesse d’Italia.

Partita nel quintetto titolare, Costanza Verona ha preso per mano le sue compagne in un avvio di gara difficile che ha visto le padrone di casa di Ragusa mettere il naso avanti e dare parecchi grattacapi alle Orange. Poi la rimonta ed un massimo vantaggio di + Per lei un derby siciliano, vinto.

Doppia cifra e sette rimbalzi

A fine gara, in un match concluso col punteggio di 66-60, è stata una delle quattro giocatrici di Schio a chiudere in doppia cifra. Dodici punti per lei con 3 su 4 da due e 1 su 3 dalla distanza. I numeri positivi non si fermano qua: 7 rimbalzi (3 offensivi e 4 difensivi) e 4 assist le valgono una valutazione di 19, nella sua squadra, solo Elisa Penna con 20 ha fatto meglio.

Avvio di stagione importante per Costanza Verona

La playmaker-guardia palermitana ha avuto fino adesso un avvio di stagione importante. Schio, dopo aver vinto la Coppa Italia ha finora sempre vinto. Costanza Verona è ormai diventata una certezza anche in fase realizzativa. Ben 18 i punti la settimana scorsa con la Virtus Bologna, miglior marcatrice della sfida ma anche Mvp del match grazie ad una valutazione di 22 frutto di 4 su 8 da due, 2 su 2 da tre, 4 assist, 4 rimbalzi, 1 stoppata.

Un punto in più e sempre top scorer anche nella trasferta di Crema vinta 87-62. Quattro punti alla Geas alla seconda giornata nel match dominato 67-38 ed un esordio con derby in famiglia, giocato nell’Opening Day di Cagliari con il Fila San Martino di Marta Verona e 10 punti a referto.

Continua, quindi, il percorso di crescita della giocatrice palermitana che dopo essersi distinta nella Geas fino alla stagione 2020-2021, è approdata alla corazzata Schio esprimendosi a livelli sempre più alti sia in campionato (vincendo lo scudetto) che in Europa.