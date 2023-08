Pallavolo femminile, esordio in casa alla quarta giornata con l’Arzano

Riposo, poi Castellana Grotte e derby a Marsala. Doppia trasferta in avvio per il Volley Terrasini che si appresta a disputare la terza stagione consecutiva nel campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile.

La Fipav ha diramato i calendari della stagione 2023-2024 della terza serie nazionale che scatterà il 7 ottobre anche se le dragonesse effettueranno un turno di riposo. L’esordio è fissato per il 15 ottobre a Castellana Grotte, in Puglia. La squadra allenata da Enzo D’Accardi è stata inserita nel girone E. Farà il suo esordio casalingo al Palageodetico comunale contro l’Arzano il 29 ottobre alla quarta giornata.

Altro derby siciliano alla quinta giornata, in trasferta a Catania, poi il Crotone in casa. Trasferta pugliese a Fasano alla sesta giornata.

Nuova sfida tutta siciliana alla settima (26 novembre) quando le dragonesse riceveranno la Farmacia Schultze Messina. Quarto ed ultimo derby il 10 dicembre con l’Hub Ambiente Teams Catania

Il girone di andata si chiuderà il 20 gennaio, la regular season il 12 maggio dopo 22 partite.

D’Accardi “Campionato difficile ma saremo pronti”

Il tecnico Enzo D’Accardi commenta il calendario “Avvio difficile con tre trasferte nelle prime quattro partite. Verificheremo le squadre che a detta dei pronostici sono tra le favorite. A questo novero vanno aggiunte anche il Santa Teresa Riva (Farmacia Schultze, ndr) e l’Altino Chieti che la scorsa stagione ha disputato la finale play off per il salto in A2. Sapremo, però, essere pronte. Abbiamo rivoluzionato la squadra ma faremo di tutto per essere pronti. Puntiamo a mantenere la categoria”.

La squadra inizierà gli allenamenti pre-campionato il 29 agosto a Terrasini.

Obiettivo salvezza

Obiettivo del club del presidente Tony Mancino è quello di conquistare la salvezza nel modo più agevole possibile evitando – come nella passata stagione – l’appendice dei play out. La squadra è stata rinforzata con gli arrivi di Ruffa, Luzzi, Bacciottini e Cangialosi.

Il calendario del Volley Terrasini

1a giornata (andata 7 ottobre, ritorno 11 febbraio)

Riposo

2a giornata (andata 15 ottobre, ritorno 18 febbraio)

Zero5 Castellana Grotte – Volley Terrasini

3a giornata (21 ottobre, 25 febbraio)

Seap Sigel Marsala Trapani – Volley Terrasini

4a giornata (29 ottobre, 2 marzo)

Volley Terrasini – Lu.Vo Barattoli Arzano

5a giornata (4 novembre, 10 marzo)

Volley Academy Wekondor Catania – Volley Terrasini

6a giornata (12 novembre, 17 marzo)

Volley Terrasini – Pallavolo Crotone

7a giornata (18 novembre, 24 marzo)

Pantaleo Podio Fasano – Volley Terrasini

8a giornata (26 novembre, 6 aprile)

Volley Terrasini – Farmacia Schultze Messina

9a giornata (2 dicembre, 14 aprile)

Rgstampa Vuturavolley Teramo – Volley Terrasini

10a giornata (10 dicembre, 20 aprile)

Volley Terrasini – Olimpia San Salvatore Benevento

11a giornata (16 dicembre, 28 aprile)

Hub Ambiente Teams Catania – Volley Terrasini

12a giornata (14 gennaio, 5 maggio)

Volley Terrasini – Vipostore Francavilla

13a giornata (20 gennaio, 12 maggio)

Tenaglia Altino Chieti – Volley Terrasini.