Il Volley Terrasini si rinforza, poker di arrivi per puntare ad una B1 di livello

Edoardo Ullo di

05/08/2023

Un poker di arrivi per rinforzare la squadra in vista del nuovo campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile. Il Volley Terrasini si prepara per la terza stagione consecutiva con l’imperativo di migliorare il piazzamento degli ultimi due campionati.

Non solo, quindi, una salvezza in extremis come nell’ultima stagione quando solo la vittoria per 3-0 nella finale di ritorno dei play out con il Castellana Grotte evitò la B2, ma un torneo di livello con la volontà di stare più lontano possibile dalla zona calda.

Quattro nuovi arrivi

Il club del presidente Tony Mancino è già al lavoro per rinforzare la formazione. Ed in questi giorni sono arrivate ben quattro novità. Fabiola Ruffa (libero), Sharon Luzzi (schiacciatrice), Barbara Bacciottini (palleggiatrice), Giorgia Cangialosi (opposto). Sono questi i volti nuovi del Volley Terrasini per la stagione 2023-2024 allenato ancora una volta dall’esperto tecnico Enzo D’Accardi.

Cangialosi “Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne”

Cangialosi, in ordine di tempo, è l’ultimo arrivo nelle fila delle dragonesse. Opposto di 19 anni ed alta 1.86, ha mosto i suoi primi passi nell’Acds Capacense Volley e nella Mic Volley. La giovane pallavolista ha maturato una grande esperienza a livello giovanile. Sono stati, infatti, numerosi per lei i titoli provinciali e regionali conseguiti nei campionati giovanili, dall’Under 14 all’Under 18, nelle varie società di appartenenza.

Nelle ultime tre stagioni agonistiche a Catania Giorgia Cangialosi è stata impegnata non solo nei campionati giovanili ma anche nella Serie C. La scorsa stagione avrebbe dovuto giocare in B1 nelle fila del Caffè Trinca Palermo (Progetto Volley), formazione che conquistò la terza serie vincendo nel 2021-2022 il campionato di B2 ma che a pochi giorni dall’inizio del campionato si ritirò a causa di gravi problemi finanziari.

“Ho scelto Terrasini – ha detto Giorgia Cangelosi – perché è una società che gioca la B1 un campionato che reputo importante e credo che avrò la possibilità di incrementare il mio potenziale. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di iniziare gli allenamenti per prepararmi al meglio per questa nuova esperienza”.

Il colpo grosso è Baciottini

Dal mercato arriva anche l’esperta palleggiatrice toscana Barbara Bacciottini. Un vero e proprio colpo di mercato. La regista 29enne ha maturato la sua carriera tra A1 e A2 con un’esperienza anche nella seria A ungherese nella stagione 2019-2020. Torna in Sicilia avendo già giocato con la maglia del Modica nel campionato di serie A2. La scorsa stagione ha giocato in Campania nelle fila dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino in B1.

Ritorna Liuzzi

Sharon Zlatina Luzzi torna a Terrasini. La schiacciatrice cosentina 23enne, alta 1.90, ha già vestito la maglia delle dragonesse nella stagione 2020-2021 centrando la promozione in B1. Arriva dall’Hub Ambiente Catania ma vanta anche esperienze con il Marsala in A2, col Modica ed il Cerignola in B1. Giovane quindi ma già esperta con alcune stagioni di terza e seconda serie alle spalle.

Raffa è il nuovo libero

C’è anche l’arrivo del nuovo libero per il Volley Terrasini. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la giovane Fabiola Raffa, 22 anni di Bergamo. Ha già esordito in A1 nella Foppapedretti Bergamo a soli 18 anni. Per lei un ritorno in Sicilia avendo già giocato ad Aragona. La scorsa stagione ha disputato il campionato di B1 nelle fila del Progetto Valtellina Volley.

La composizione del girone E della serie B1

Questa, invece, la composizione del girone E della serie B1, in attesa dei calendari che la Fipav diramerà nei prossimi giorni. Un raggruppamento con 13 squadre provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Abruzzo.

Farmacia Schulteze Santa Teresa, Volley Terrasini, Seap Sigel Marsala, Hub Ambiente Teams Catania, Volley Academy Wekondor Catania, Pallavolo Crotone, Pantaleo Podio Fasano, Zero5 Castellana Grotte Bari, Vipostore Francavilla Brindisi, Olimpia San Salvatore Benevento, Rg Stampa Futuravolley Teramo, Tenaglia Altino Chieti.