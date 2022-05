Pallanuoto, le rossazzurre vincono 11-10

L’Ekipe Orizzonte non muore mai e sbanca la piscina della Plebiscito Padova per 11-10 gara 1 della finale scudetto della pallanuoto femminile.

Le campionesse d’Italia soffrono e si impongono a 35” dalla sirena grazie alla rete decisiva dell’australiana Bronte Halligan. L’Ekipe porta a casa un prezioso successo e va avanti 1-0 nella serie che si gioca al meglio delle tre vittorie su cinque incontri. Lunedì 16 maggio si giocherà gara 2 alla piscina Scuderi di Catania con fischio di inizio alle 18 e diretta su RaiSport +HD.

Padova non riesce a chiudere la sfida

Tre volte sotto di due gol, le siciliane trovano la forza di rimontare in ogni occasione e di trovare il vantaggio due volte nella quarta frazione.

Tania Di Mario, presidente dell’Ekipe Orizzonte ha commentato la vittoria sofferta delle sue ragazze. Le partite sono cosi e devi essere bravo a rimanere attaccato – sottolinea – ne ho vissute tante di partite come queste. Spesso si decidono per gli episodi. Noi abbiamo sbagliato tanto e siamo state anche sfortunate. Questa partita poteva vincerla chiunque, noi siamo state brave a tenere fino alla fine. Vittoria bellissima ma già da domani si torna a lavorare in piscina”.

Il tecnico del Padova, Stefano Posterivo, sottolinea: “Loro sono state più lucide di noi, hanno giocato più velocemente mentre noi abbiamo commesso troppi errori difesivi. Le mie recriminazioni su un possibile fallo da rigore nel finale nulla tolgono ai meriti de L’Ekipe Orizzonte. Siamo soltanto a gara1 e la finale è ancora lunga. Dobbiamo soprattutto ragionare sui nostri errori e i nostri limiti di oggi. Possiamo sicuramente meglio”.

Il tabellino, l’Ekipe Orizzonte ribalta il risultato nel quarto parziale

Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 10-11

Parziali: 2-2; 4-3; 2-2 e 2-4

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 3, Gottardo, Borisova 1, Queirolo 3, Casson, A. Millo 1, Dario, Armit 1, Meggiato, Centanni 1, Grigolon, Giacon. Allenatore: Posterivo.

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 2, Spampinato, Viacava 1, Gant, Bettini 2, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic, Longo, Leone 2, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Stampalija e Pinato

Note. Nell’Orizzonte in porta con la calottina n 13 Condorelli. Nel primo tempo, ancora sullo 0-0, Condorelli para un rigore a Barzon. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Dario e Borisova (P) e Viacava (O). Superiorità numeriche: Padova 4/8 + 2 rigori e Orizzonte 8/14. Spettatori 250 circa.

Il calendario delle finali da giocare

Questo il calendario delle partite da giocare.

Gara2 – lunedì 16 maggio

18.30 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Gara3 – giovedì 19 maggio

17.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Eventuale gara4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte.