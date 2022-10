Pallanuoto donne, le due etnee al primo impegno stagionale

Ci siamo quasi. Altri tre giorni e si aprirà la stagione 2022-2023 di pallanuoto femminile. Sarà Coppa Italia per l’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia e per le esordienti del Brizz Nuoto Acireale, formazione ripescata che si appresta a fare il suo esordio sia in Coppa che nella massima serie tricolore.

Questo weekend, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, le due siciliane scenderanno in acqua per la 12ma edizione della Coppa Italia. Ai nastri di partenza i 10 club che partecipano al campionato di serie A1.

Ekipe Orizzonte nel girone B

L’obiettivo dell’Ekipe Orizzonte Catania, semifinalista nella scorsa edizione vinta dalla Sis Roma, è quello di centrare la qualificazione alla Final Six in programma dal 3 al 5 marzo 2023 in sede da definire.

Le etnee, 4 volte vincitrici della Coppa, sono state inserite nel girone B che si giocherà alla piscina comunale G. Vassallo di Bogliasco, in provincia di Genova.

Il Sette catanese esordirà venerdì 14 ottobre alle 19 con la Rari Nantes Bologna. Sabato doppio impegno, alle 11 con le padrone di casa del Bogliasco ed alle 19.30 con la Plebiscito Padova in un revival della finale scudetto (e della semifinale di Coppa) della scorsa stagione. Domenica, infine, alle 10.30, le rossazzurre dell’Ekipe Orizzonte giocheranno col Rapallo.

Brizz Nuoto, acesi all’esordio assoluto in Coppa

La Brizz Nuoto di Acireale è al suo esordio assoluto in Coppa Italia. Le acesi sono state inserite nel girone A del trofeo che sarà ospitato alla piscina G. Nannini di Firenze.

Ad inaugurare la lunga trasferta fiorentina, la sfida di venerdì 14 ottobre con il Como, palla a due alle 19.30. Sabato alle 10 la matricola siciliana affronterà la Sis Roma, detentrice del trofeo mentre alle 17 giocherà con la Pallanuoto Trieste. Ultimo impegno alle 11 con le padrone di casa della Florentia. L’obiettivo della Brizz Nuoto è sicuramente quello di fare esperienza in vista dell’avvio del campionato fissato al 22 ottobre quando alla Scuderi di Catania riceverà il Bogliasco.