Pallanuoto femminile, serie A1, domani le due etnee in casa alla Scuderi

Ekipe Orizzonte e Brizz Nuoto sono pronte per la prima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile. Entrambe le squadre siciliane giocheranno in casa alla Scuderi di Catania.

L’Ekipe Orizzonte riceve la Florentia

Le campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte esordiranno sulla vasca di casa ed affronteranno la Rari Nantes Florentia nel primo turno di campionato, tra le mura amiche della piscina Francesco Scuderi di via Zurria a Catania.

Fischio d’inizio fissato per le 17 di domani, sabato 22 ottobre, e diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossazzurro.

Di Mario “Iniziamo con entusiasmo”

Un’emozione forte, evidenziata anche nel corso della presentazione ufficiale della rosa di quest’anno dal presidente dell’Ekipe Orizzonte: “Iniziamo questo campionato con entusiasmo. È un onore – ha detto Tania Di Mario – avere la fortuna di poter sognare in grande e di questo sono grata a chi ci dà modo di farlo. Mi piace pensare di avere la straordinaria opportunità di lavorare per far crescere delle atlete che riescono ad affermarsi in campo nazionale e internazionale. È bello pensare di contribuire a dare un futuro migliore a queste ragazze. Ogni anno ci impegniamo a trovare una formula diversa per puntare al massimo risultato. Certamente la bravura di Martina Miceli consiste nel riuscire a trovarla in breve tempo, durante la stagione”.

Brizz Acireale pronta all’esordio col Bogliasco

Quella del 22 ottobre 2022 sarà una di quelle date che rimarranno negli annali della Brizz Nuoto Acireale per lo storico debutto nella massima serie italiana contro le liguri del Bogliasco.

Domani, alle 14 – sempre alla Scuderi (Ingresso gratuito e diretta streaming) – le acesi ospitano la Netafin Bogliasco per un match che promette spettacolo e tante emozioni.

La formazione ligure è una vera certezza della massima serie: da anni mantiene la categoria, togliendosi anche tante soddisfazioni, con giocatrici emerse da un florido vivaio guidato da coach Sinatra e che anche quest’anno sarà spina nel fianco di tutto il campionato. Partita dura dunque per la Brizz Acireale chiamata a compiere la “partita perfetta” per fare risultato davanti le “mura amiche” della Scuderi.