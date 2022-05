Pallanuoto, le etnee hanno vinto in trasferta Gara 1

Una vittoria per avvicinarsi ancora di più allo scudetto e mettere pressione alla Plebiscito Padova. L’Ekipe Orizzonte riceve le venete per gara 2 della finale tricolore di pallanuoto femminile con l’obiettivo di bissare il successo esterno di venerdì scorso.

Il match si gioca oggi, lunedì 16 maggio, alle 18.30 alla piscina Francesco Scuderi di Catania con ingresso libero e gratuito e diretta su Rai Sport + HD.

Ekipe Orizzonte a caccia di una nuova vittoria

Le etnee in gara 1 hanno battuto in trasferta col punteggio di 11-10 la Plebiscito al termine di una partita soffertissima nella quale le padrone di casa erano andate tre volte in vantaggio di due reti. Il Sette allenato da Martina Miceli ha avuto il merito di non mollare mai e di trovare la rete decisiva nel finale con l’australiana Bronte Halligan. Una prova di forza, di carattere e di solidità.

Oggi all’Ekipe Orizzonte servirà la stessa determinazione e concentrazione perché le avversarie faranno di tutto per evitare un nuovo ko. Un ulteriore successo, infatti, permetterebbe alle catanesi di andare sul 2-0, ad una sola vittoria dal 22° scudetto e, con l’innegabile vantaggio anche psicologico, di potersi giocare una eventuale gara 4 nuovamente in casa.

Leone “Dobbiamo mantenere alta la concentrazione”

Il percorso, però, è ancora molto lungo e anche quella di questo pomeriggio sarà una partita molto delicata e da affrontare con grande determinazione, come ricorda Morena Leone. “La sfida odierna – sottolinea la numero 12 rossazzurra a segno due volte in gara 1 – non sarà affatto semplice. Abbiamo vinto gara 1, ma c’è ancora tanto da fare. Bisogna rimanere concentrate, evitando di ripetere gli stessi errori. Abbiamo lavorato tanto e siamo pronte per affrontare la sfida di domani al meglio. Siamo sicure che anche stavolta potremo puntare sul sostegno dei nostri tifosi, che rappresenteranno per noi una risorsa in più per i momenti più duri della partita”.

Il calendario delle finali da giocare

Questo il calendario delle partite da giocare.

Gara2 – lunedì 16 maggio

18.30 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Gara3 – giovedì 19 maggio

17.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Eventuale gara4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte.