L’Ekipe Orizzonte a Padova per gara 1 della finale scudetto, etnee a caccia del 22° titolo

Edoardo Ullo di

12/05/2022

Dopo aver superato – alla bella – l’ostacolo Sis Roma, l’Ekipe Orizzonte Catania si tuffa nella finale scudetto della pallanuoto femminile. E domani, venerdì 13 maggio, le etnee, campionesse d’Italia in carica, saranno ospiti della Plebiscito Padova. Gara 1 inizierà alle 18.30 con diretta su RaiSport + HD.

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova, è il revival dello scorso anno

Sarà ancora una volta contro le venete l’atto finale del campionato, proprio come un anno fa, quando la formazione catanese conquistò il ventunesimo tricolore della sua storia battendo 3-2 le biancoscudate al termine di una serie da non consigliare ai deboli di cuore.

Da allora tante cose sono cambiate per la squadra di Martina Miceli, plasmata ad hoc in sede di mercato con la solita lungimiranza del presidente Tania Di Mario e del suo staff e completata con il prezioso contributo di molte giovani uscite dal settore giovanile del club rossazzurro, cresciute in modo esponenziale durante la stagione.

Emmolo ricorda il rigore decisivo della finale dello scorso anno

Si ricomincia quindi proprio dalla piscina in cui nella scorsa stagione le catanesi vinsero ai rigori, centrando il loro 21° titolo. Con il rigore decisivo realizzato da Giulia Emmolo che sprona le compagne a concentrarsi sulla nuova sfida contro le venete.

“Sicuramente – sottolinea la numero 9 rossazzurra – quel rigore rappresenta per me qualcosa di indimenticabile. In quell’occasione credo di aver avuto addosso la forza di tutte le mie compagne di squadra, che spingevano il mio braccio e la palla in porta. Però ora bisogna pensare che quello fa parte del passato, vivendo il presente e guardando al futuro. Adesso abbiamo l’occasione di fare qualcosa di speciale con un nuovo gruppo, giovanissimo, che ha tanta voglia di divertirsi e dimostrare a sé stesso quanto è cresciuto durante questa stagione. C’è quindi il desiderio di pensare a questa finale passo dopo passo, cercando di godercela. Perché non è mai scontato raggiungerla, per questo siamo felicissime di poterla giocare e viverla tutte insieme. Di sicuro ciò che vogliamo di più è uscire dall’acqua, dopo ogni partita, sapendo di aver dato tutto e di aver fatto ogni cosa per cui abbiamo lavorato ogni singolo minuto di ogni allenamento”.

I precedenti stagionali, Padova ha eliminato etnee in Coppa Italia

Ci sono tre precedenti stagionali tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova. Il conto, al momento, è di 2-1 per le venete.

In campionato, ed è proprio la differenza reti negli scontri diretti che ha decretato la prima posizione delle patavine, il Plebiscito ha vinto all’andata lo scorso 14 novembre per 11-9. Le rossazzurre hanno battuto le venete ad inizio aprile per 9-8.

In Coppa Italia, invece, la Plebiscito ha battuto 7-5 le etnee in semifinale.

Il calendario della sfida scudetto, Gara 2 a Catania

Come per lo scorso anno, la sfida tricolore si giocherà al meglio delle cinque partite: chi riuscirà a vincerne tre sarà campione d’Italia. Saranno tutte in diretta su RaiSport +HD

Gara1 – venerdì 13 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Arbitri Stampalija e Pinato

Gara2 – lunedì 16 maggio

18.30 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Gara3 – giovedì 19 maggio

17.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte

Eventuale gara4 – domenica 22 maggio

14.15 Catania (Scuderi) Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Eventuale gara5 – mercoledì 25 maggio

18.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte.