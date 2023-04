Pallanuoto femminile, il match si gioca mercoledì 26 aprile alle 20

Entrano nel vivo i play off scudetto del campionato di pallanuoto femminile. L’Ekipe Orizzonte torna in acqua per le semifinali. Mercoledì 26 aprile alle 20, le etnee giocano a Padova, ospiti della Plebiscito, per il match di andata.

Si rinnova la sfida infinita tra due squadre protagoniste da molti anni del panorama della pallanuoto nazionale ed internazionale. In primis si tratta del revival delle ultime due finali scudetto che hanno visto le etnee trionfare.

Ma si può parlare di duello infinito anche in questa stagione. Si tratta del quinto scontro diretto in questa annata. Se nella regular season le biancoscudate hanno vinto all’andata ed imposto il pareggio a Nesima, le etnee si sono rifatte abbondantemente in Champions League dove hanno vinto il match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, ed in Coppa Italia con la finale vinta 9-7 lo scorso 5 marzo.

Ekipe Orizzonte a caccia della sesta finale tricolore consecutiva

Le siciliane vanno a caccia della loro sesta finale scudetto consecutiva. Dal 2017 ad ora, infatti – ad esclusione dell’edizione 2020 che non si giocò a causa del Covid19 – le rossazzurre sono sempre state presenti nell’ultimo, e decisivo, atto del campionato. Nelle prime due, catanesi sconfitte proprio dalle venete. Poi tre finali consecutive vinte, la prima con Roma nel 2019, poi nel 2021 e lo scorso anno ancora duello con la Plebiscito.

Viacava “Approccio al match importante”

Dopo il terzo posto in Champions League, non senza rammarico, e dopo un turno di quarti di finale piuttosto agevole grazie a due nette affermazioni sul Bogliasco, le rossazzurre allenate da Martina Miceli tornano in acqua per tuffarsi in questa sfida importante. E l’obiettivo è quello di partire col piede giusto in queste semifinali.

Lo lascia intendere a chiare lettere anche la Giulia Viacava che sottolinea come tra le catanesi ci sia grande consapevolezza della strada da seguire: “Finalmente – dice numero 4 dell’Ekipe Orizzonte – dopo quasi venti giorni riprendiamo a giocare tutte insieme. Adesso arriva la fase più bella del campionato, quella in cui ogni partita è importante e va affrontata con la mentalità giusta. Non siamo state insieme per diversi giorni per via degli impegni in nazionale, ma sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo e come dobbiamo affrontare questo impegno sin dal primo minuto. In questi giorni abbiamo lavorato per rifinire certe situazioni, ma ognuna di noi sa ciò che deve fare e su cosa lavorare. Nella partita di domani sarà molto importante l’approccio di tutta la squadra e non solo quello della singola atleta”.

Gara 2 si giocherà sabato 29 aprile alle 16.30 alla piscina di Nesima di Catania, eventuale gara 3 si disputerà invece mercoledì 3 maggio a Padova. La vincente affronterà chi passerà il turno tra Sis Roma e Trieste.