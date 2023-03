Pallanuoto femminile, quinto trofeo per le rossazzurre

L’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia 2023. Nella finalissima disputata al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia le campionesse d’Italia in carica hanno battuto per 9-7 la Plebiscito Padova centrando il quinto sigillo della sua storia.

Un successo cercato, voluto e di carattere al termine di una partita dominata contro un avversario ostico come Padova che segue quanto fatto dalle rossazzurre in semifinale con la Sis Roma detentrice del trofeo. Una vera e propria prova di forza delle rossazzurre. Tripletta di Claudia Marletta, doppiette per Giulia Viacava e Alice Williams e reti di Dafne Bettini e Veronica Gant. Ma tutte le ragazze capitanate da Valeria Palmieri hanno contribuito al successo, a partire dal portiere Aurora Condorelli, autrice di almeno 4 interventi decisivi.

Valeria Palmieri, capitano dell’Ekipe Orizzonte ha sottolineato ai microfoni di RaiSport HD “Abbiamo giocato due buonissime partite. Eravamo venute qui per vincere. Ora però pensiamo alle finali di Champions League. Prendiamo questo successo, festeggiamo ma si ricomincia a lavorare. Siamo una squadra umile ma quando entriamo in acqua diventiamo delle tigri. È nel nostro Dna ed è quello che ci hanno insegnato Martina (Di Miceli) e Tania (Di Mario)”.

Cambia subito obiettivo l’Ekipe Orizzonte che già pensa alla Final Four di Champions League di Sabadell. Le siciliane affronteranno il 30 marzo proprio le padrone di casa in semifinale. L’obiettivo è quello di centrare la nona Coppa Campioni della gloriosa storia del club.

Avvio rapido

Partenza a razzo. Padova avanti con un pallonetto di Millo ma le siciliane pareggiano immediatamente con Wiliams.

Marletta ci prova e centra un palo e Dafne Bettini si guadagna un rigore dopo essere fermata con le cattive da Centanni quando era a tu per tu col portiere. Marletta è fredda e batte Teani per il 2-1.

Gli estremi difensori si mettono in evidenza: Condorelli e Teani bloccano le conclusioni ravvicinate di Queirolo e Bettini.

Le etnee attaccano: Marletta serve a Bettini un assist con i contagiri che la numero 6 rossoblu capitalizza nel migliore dei modi per il 3-1. Le venete sono vive e Centanni in superiorità firma il 3-2 che chiude il primo parziale.

Ancora equilibrio in avvio del secondo tempo

Williams non sbaglia e gol del 4-2 ma la Plebiscito replica con Barzon che trasforma il rigore conquistato con scaltrezza da Citino (fallo di Gant) per il 4-3.

Viacava si sblocca con una bordata dal lato corto che piega le mani a Teani per il 5-3. L’Ekipe Orizzonte vola sul +3 che viaggia sull’asse Bettini (assist) e Marletta (goleador) che al volo sigla il 6-3 per il primo break del match. Condorelli è fredda tra i pali e limita i danni

Le siciliane alzano il pressing e le venete arrivano al tiro disturbate: Condorelli blocca senza problemi un tiro da posizione decentrata di Casson. Poi rapido botta e risposta in superiorità tra Gant e Valyi per il 7-4 che manda le squadre al riposo all’intervallo lungo.

Ekipe Orizzonte in controllo, Padova sprecone

Si riparte con Teani reattiva su un tiro colpo sicuro di Palmieri. Condorelli salva indredibilmente sul tap-in di Dario a botta sicura.

Padova fallisce due occasioni in superiorità con Centanni e Casson. Gol sbagliato, gol subito: le etnee volano sul +4 con il rigore di Marletta, conquistato da Viacava dopo un’azione personale (fallo di McKelvey): 8-4 dopo tre quarti di gara e strappo che appare incolmabile.

L’ultima frazione inizia con il gol di Padova che accorcia con il tiro di Queirolo dal perimetro che colpisce il palo, carambola sulla testa di Condorelli e finisce in rete per l’8-5.

Superiorità decisive nel finale: Valyi accorcia ma Viacava risponde per il 9-6.

Condorelli dice no a Barzon ed è festa rossazzurra

Le venete perdono per limite di falli limite di falli tre pedine fondamentali nelle rotazioni: Centanni, McKelvey e Meggiato. Casson in diagonale segna il 9-7 che tiene in vita le venete a due minuti dalla sirena. Poi Condorelli dice no sulla sassata di Barzon ad un minuto dalla fine. Un intervento che spezza le velleità di rimonta delle venete. Ed è festa siciliana. L’Ekipe Orizzonte festeggia la sua quinta Coppa Italia.

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova, il tabellino

Ekipe Orizzonte – Plebiscito Padova 9-7

Parziali: 3-2; 4-2; 1-0; 1-3

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan, Grasso, Viacava 2, Gant 1, Bettini 1, Palmieri, Marletta 3, Gagliardi, Williams 2, Longo, Leone, Condorelli. Allenatore Miceli.

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 1, Valyi 2, Citino, Queirolo 1, Casson 1, A. Millo 1, Dario, Mckelvey, Meggiato, Centanni 1, Cassarà, Giacon. Allenatore Posterivo.

Arbitri: Brasiliano e D. Bianco

Note. Uscite per limite di falli Centanni (P) a 2’00 del quarto tempo, McKelvey (P) a 2’32 del quarto tempo e Meggiato (P) a 4’02 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 4/8 + 2 rigori e Plebiscito 4/9 + un rigore. In porta Condorelli (O) e Teani (P). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

Programma, risultati della Final Six 2023

Quarti di finale – venerdì 3 marzo

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 6-9

Ekipe Orizzonte-Rn Florentia 15-5

Finale 5° posto – sabato 4 marzo

Pallanuoto Trieste-Rn Florentia 12-5

Semifinali – sabato 4 marzo

Sis Roma-Ekipe Orizzonte 10-13

Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 11-4

Finali – 5 marzo

3°posto

Sis Roma-Rapallo Pallanuoto 10-5

1° posto

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 9-7

Albo d’oro, quinto successo per l’Ekipe Orizzonte

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma

2023 L’Ekipe Orizzonte

