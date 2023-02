Pallanuoto femminile, la Final Four a Sabadell dal 30 marzo all'1 aprile

Saranno le spagnole dell’Astralpool Sabadell le avversarie dell’Ekipe Orizzonte nella semifinale della Final Four di Champions League di pallanuoto femminile.

L’urna della Len ha stabilito gli accoppiamenti dell’ultimo atto della kermesse che assegna il titolo di campione continentale. Non si può dire che il sorteggio sia favorevole perché in semifinale tutte le avversarie hanno le stesse possibilità. La Final Four si giocherà proprio nella località catalana di Sabadell dal 30 marzo all’1 aprile prossimi. Nell’altra semifinale le spagnole del Mataro se la vedranno con le ungheresi del Dunaujvaros.

Accoppiamenti fatti, sede assegnata, mancano gli orari che saranno comunicati in un secondo momento.

L’Ekipe Orizzonte insegue la nona Champions League

Le campionesse italiane in carica dell’Ekipe Orizzonte allenate dal tecnico Martina Miceli, dopo aver eliminato nei quarti le greche del Glyfada, vanno a caccia del nono trionfo europeo per rafforzare il record. Nessuna nel Vecchio Continente ha vinto più delle rossazzurre che hanno centrato il primo alloro nel 1993-1994 per poi alzare la coppa al cielo in altre sette occasioni. L’ultima nel 2007-2008. Ben sei successi portano la firma in panchina del compianto Mauro Maugeri, tecnico di un vero e proprio dream team, scomparso nel 2017 dopo una lunga malattia.

L’Ekipe Orizzonte è poi giunta in finale altre due volte perdendo nel 2008-2009 con le greche de Vouliagameni e nella stagione successiva proprio con le spagnole dell’Astralpool Sabadell.

Le iberiche dal canto loro hanno vinto la competizione 5 volte (l’ultima nel 2018-2019) e sono le finaliste della scorsa edizione. Sarà quindi la semifinale più “ricca”: in acqua ben 13 Champions.

Le etnee tornano ad una Final Four continentale dopo cinque anni. L’ultima volta fu nel 2017-2018 a Kirishi in Russia. Le siciliane persero la semifinale proprio con le padrone di casa che vinsero la competizione. Il sette catanese si impose poi sull’Uvse Budapest nella finalina per il terzo posto.

Le altre semifinaliste

L’altra sfida che deciderà la seconda finalista sarà quella tra il Mataro ed il Dunaujvaros. Le spagnole arrivano per la seconda volta in fondo alla competizione nel 2016-2017 chiudendo al quarto posto e perdendo la finalina con il Sabadell. Ha avuto il merito di eliminare dalle partite che contano l’Olympiakos Pireo, squadra vincitrice delle ultime due Champions, sconfitto ai quarti di finale. Un’impresa non da poco.

Le ungheresi, invece, sono state le prime avversarie dell’Ekipe Orizzonte nel girone eliminatorio che si disputò a Padova. La sfida si chiuse sull’11-11 con le magiare che vinsero poi il raggruppamento e le etnee qualificate come seconde. Nella loro storia vantano una sola partecipazione alle finali con il secondo posto nel 2020-2021 alle spalle delle greche dell’Olympiakos Pireo.