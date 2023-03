Pallanuoto femminile, etnee vincono 13-10 e puntano al quinto sigillo

Buon momento di forma per l’Ekipe Orizzonte. Al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia le etnee battono la Sis Roma per 13-10 e centrano la finale di Coppa Italia che si gioca domenica 5 marzo alle 18 con diretta su Rai Sport + HD. A contendere il trofeo alle rossazzurre il Plebiscito Padova che non ha avuto difficoltà a battere il Rapallo per 11-4.

Si rinnova la finale scudetto delle ultime stagioni.

Ekipe Orizzonte trascinata da Marletta e Condorelli

Le siciliane arrivano all’epilogo battendo per la prima volta in questa stagione la Sis Roma e trascinate dalla cinquina di Marletta e dalle parate di Condorelli. L’Ekipe Orizzonte fa fuori la detentrice del trofeo. Qualche rimpianto per le giallorosse che avevano nel terzo tempo erano avanti sul 10-8: le capitoline hanno fallito un paio di buon chance in ripartenza per andare sul +3. Partita non chiusa, partita persa.

Scampato il pericolo, infatti, il finale di match diventa un assolo delle etnee che riequilibrano il punteggio in avvio di quarto tempo con le marcature di Viacava e Bettini ed allungano con Marletta, Bettini ed Halligan.

Un successo importante non solo in chiave Coppa Italia ma anche in ottica futura. Le etnee sono terze in campionato avendo perso all’andata gli scontri diretti con Roma e Padova. Ma nei play off scudetto la musica potrebbe essere diversa e questo è un segnale di forza alla Roma che in Italia non aveva mai perso fino al match di semifinale di Coppa Italia con l’Ekipe Orizzonte che, ricordiamo, tra fine marzo ed inizio aprile sarà in Spagna – a Sabadell – per la Final Four di Champions League.

Plebiscito Padova sul velluto

Più semplice l’approdo in finale della Plebiscito Padova che nella seconda semifinale supera 11-4 la Rapallo Pallanuoto. Le liguri restano in scia alle venete fino al 4-2 di Bianconi. Poi le patavine scappano con un 5-0 di break aperto da Citino e chiuso da Casson. Il parziale di 9-2 a otto minuti dalla conclusione ipoteca la finale con le etnee.

Programma della Final Six 2023

Quarti di finale – venerdì 3 marzo

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 6-9

Ekipe Orizzonte-RN Florentia 15-5

Finale 5° posto – sabato 4 marzo

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 12-5

Semifinali – sabato 4 marzo (orari aggiornati)

SIS Roma-Ekipe Orizzonte 10-13

Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 11-4

Finali – 5 marzo

3°posto

16 Sis Roma – Rapallo Pallanuoto

1° posto

18 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – diretta Rai Sport +HD

Coppa Italia, albo d’oro, Ekipe Orizzonte a caccia del quinto sigillo

L’Ekipe Orizzonte va a caccia della quinta Coppa Italia dopo quelle vinte nel 2012 (13-12 alla NGM Firenze), nel 2013 (8-7 a Rapallo), nel 2018 (12-6 alla SIS Roma) e nel 2019 (6-5 alla SIS Roma); l’obiettivo della Plebiscito Padova è di trionfare per la quarta volta dopo le vittore del 2015 e del 2017 (12-6 e 14-5 alla Waterpolo Messina) e del 2020 quando sconfisse in finale 10-8 proprio l’Orizzonte.

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 Sis Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 Sis Roma

2023 ?