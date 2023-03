Pallanuoto femminile, le etnee sfidano la Florentia nei quarti

Coppa Italia nel mirino per l’Ekipe Orizzonte. La squadra etnea dopo aver centrato l’ingresso nella Final Four di Champions League che si giocherà a Sabadell – in Spagna – tra il 30 marzo e l’1 aprile, torna di nuovo in acqua per la Final Six della coppa nazionale. È il primo trofeo di stagione.

Il torneo che assegna la Coppa Italia si disputa da venerdì 3 al 5 marzo al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, in provincia di Roma.

Ekipe Orizzonte sfida la Florentia nei quarti di finale

Venerdì 3 marzo alle 19.30 l’Ekipe Orizzonte affronta la Rari Nantes Florentia per i quarti di finale. Chi vince affronta in semifinale la Sis Roma, detentrice del trofeo. La partita è in programma sabato 4 marzo alle 17.30.

Leone “La carica della Champions ci aiuterà”

Alla vigilia del match contro le toscane, Morena Leone dell’Ekipe Orizzonte parla del momento delle rossazzure. “Nonostante sia passato qualche giorno – la numero 12 – siamo ancora emozionate ed elettrizzate per il risultato raggiunto nell’ultima partita che abbiamo giocato in casa contro il Glyfada. Siamo tornate in Final Four di Champions League e adesso non vediamo l’ora che arrivi il momento della sfida in Spagna contro il Sabadell”.

Ed inoltre “Nel frattempo non perderemo l’attenzione verso gli impegni di campionato e di Coppa Italia, come quello che ci vedrà in vasca nel weekend. Siamo felici di poterci mettere ancora in gioco e, sulla scia dell’entusiasmo della Champions, ci sentiamo cariche e pronte per affrontare al meglio queste sfide con la necessaria determinazione e a testa alta”.

Coppa Italia, il programma

Questo il palinsesto della Final Six di Coppa Italia.

Quarti di finale – venerdì 3 marzo

17.30 (1) Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto – diretta streaming su Rai Play

19.30 (2) Ekipe Orizzonte-RN Florentia – diretta Rai Play

Finale 5° posto – sabato 4 marzo

12 Perdente quarto 1-Perdente quarto 2

Semifinali – sabato 4 marzo

17.30 SIS Roma-Vincente quarto 2 – diretta Rai Play

19.30 Plebiscito Padova-Vincente quarto 1 – diretta Rai Play

Finali – 5 marzo

3°posto

16 Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2

1° posto

18 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 – diretta Rai Sport +HD.

Albo d’oro, Ekipe Orizzonte a caccia del quinto sigillo

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma