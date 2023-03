Pallanuoto femminile, la sfida si gioca nel pomeriggio alle 17.30

Tutto facile per l’Ekipe Orizzonte che supera nettamente la Florentia per 15-5 nel primo turno della Final Six di Coppa Italia e raggiunge la Sis Roma – detentrice del trofeo – nella semifinale.

Al Polo Acquatico di Ostia, sede del torneo che assegna la coppa nazionale, la sfida tra rossazzurre e capitoline è in programma alle 17.30 di sabato 4 marzo. Diretta televisiva su Rai Play. Rivincita della sfida di campionato di metà gennaio quando le capitoline si imposero al giro di boa sul sette allenato da Martina Miceli per 10-5. In palio la finalissima.

L’altra semifinale si gioca alle 19.30 tra Plebiscito Padova e Rapallo. Quest’ultime hanno vinto il loro quarto di finale per 9-6 su Trieste.

Ekipe Orizzonte ipoteca semifinale già nel primo parziale

Nessun problema per le siciliane. Match e qualificazione alle semifinali già ipotecatati a metà partita dalle rossazzurre, avanti 5-0 nel primo tempo e 3-1 nel secondo. A favore delle etnee anche il terzo parziale, chiuso 3-0 dall’Ekipe Orizzonte, mentre il quarto si è chiuso sul 4-4.

Dafne Bettini è stata la top scorer con 4 gol, mentre Bronte Halligan, Claudia Marletta, Alice Williams e Morena Leone sono andate a segno due volte ciascuno. Una rete a testa per Giulia Viacava, Gaia Gagliardi e Aurora Longo. Nel quarto tempo Ludovica Celona ha preso il posto di Aurora Condorelli tra i pali.

Viacava “Proiettate alla sfida con la Sis Roma”

Al fischio finale è stata Giulia Viacava dell’Ekipe Orizzonte a prendere la parola, rivolgendo subito il pensiero alla semifinale: “La partita con la Florentia – ha la numero 4 – ci è servita per ritrovare immediatamente il necessario feeling con questo campo, per accumulare minutaggio e per testare gli automatismi della nostra squadra. Siamo già proiettate alla semifinale, ma non abbiamo certo sottovalutato il nostro avversario”.

Viacava prosegue: “Contro la Roma sarà una battaglia, però noi vogliamo riscattare la partita giocata all’andata in campionato, che per noi è stata certamente una delle più brutte dell’ultimo periodo. Ci sentiamo pronte a questa sfida, nelle ultime settimane abbiamo lavorato davvero tanto e non vediamo l’ora di entrare in acqua per far vedere che la squadra che giocò quella partita non era il vero Orizzonte. Vogliamo dimostrare chi siamo davvero e che non proviamo timori di alcun tipo, qualunque sia l’avversario di turno. Non dobbiamo pensare a chi ci troviamo davanti, ma ciò che per noi importa davvero è crescere, avendo la consapevolezza delle nostre individualità e della forza che possiamo esprimere soprattutto come squadra”.

Ekipe Orizzonte-Rari Nantes Florentia, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Rari Nantes Florentia 15-5

Parziali: 5-0; 3-1; 3-0; 4-4

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2, Lombardo, Viacava 1, Gant, Bettini 4, Palmieri, Marletta 2, Gagliardi 1, Williams 2, Longo 1, Leone 2, Condorelli. Allenatore Miceli.

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Nencha, Pantani, Capaccioli, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Mugnai, Osti 1, Merli, Landi 1, Gattini 2, Pellegrino. Allenatore Cotti.

Arbitri: Brasiliano e Rizzo

Note: Uscita per limite di falli Bettini (O) a 7’41 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/5 + 4 rigori e Florentia 3/7 + un rigore. In porta Condorelli (O) e Banchelli (F). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Marletta (O) fallisce un rigore a 7’20 del secondo tempo. Celona (O) subentra a Condorelli a inizio quarto tempo. Pellegrino (F) subentra a Banchelli a 4’00 del quarto tempo.

Coppa Italia, Final Six 2023

Quarti di finale – venerdì 3 marzo



Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 6-9

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 15-5

Finale 5° posto – sabato 4 marzo



12 Pallanuoto Trieste-RN Florentia

Semifinali – sabato 4 marzo (orari aggiornati)



17.30 Sis Roma-L’Ekipe Orizzonte – diretta Rai Play

19.30 Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto – diretta Rai Play

Finali – 5 marzo

3°posto

16 Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2

1° posto

18 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 – diretta Rai Sport +HD