Pallanuoto femminile, sabato 8 aprile alle 15 a Nesima il ritorno

Impegno pre-pasquale per le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte. Torna in acqua la squadra allenata da Martina Miceli che sabato 8 aprile alle 15 (diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo) riceve alla piscina di Nesima il Bogliasco per il ritorno dei quarti di finale dei play off scudetto di pallanuoto femminile.

Quasi una formalità

Si tratta sostanzialmente di una formalità per le rossazzurre che martedì nel match di andata in Liguria si imposero 17-7 soffrendo soltanto fino a metà della seconda frazione. Le campionesse d’Italia hanno praticamente le semifinali in pugno. Da li partirà il rush conclusivo per una stagione che finora ha visto le etnee conquistare la Coppa Italia ad inizio marzo e chiudere la Final Four di Champions League al terzo posto dopo aver perso la semifinale con le padrone di casa del Sabadell di misura (13-12). Il tricolore permetterebbe alle siciliane di chiudere al meglio un’annata comunque al vertice.

Nell’altra semifinale, Trieste dopo aver superato Rapallo all’andata per 10-6, è favorita per il passaggio del turno. La sfida di ritorno in Liguria deciderà comunque chi affronterà la Sis Roma in semifinale.

Leone “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Da questo scontro uscirà la squadra che affronterà in semifinale la Plebiscito Padova. Nessuna intenzione di sottovalutare le avversarie però per la squadra siciliana.

Lo lascia intendere senza troppi giri di parole Morena Leone, alla vigilia della sfida contro la squadra ligure: “Domani – la numero 12 dell’Ekipe Orizzonte – non dovremo abbassare la guardia e dovremo essere ancora più attente e determinate, considerando anche che non saremo al completo. Siamo cariche e ancora molto arrabbiate, soprattutto perchè nella partita d’andata non siamo scese in campo con il piglio giusto. C’è ancora rammarico per com’è finita in Champions League, ma siamo sicure che pure questa sensazione servirà a spronarci per migliorarci ancora di più individualmente e come squadra per gli obiettivi di campionato”.