Pallanuoto, serie A1 femminile

L’Ekipe Orizzonte continua il suo tour de force. Non c’è tempo, infatti, per rifiatare. Quarantotto ore dopo aver battuto, ed aver avvicinato in classifica, la Sis Roma per 9-8 le etnee ricevono il Verona questo pomeriggio alle 16 alla Piscina Francesco Scuderi di Catania. Si tratta del big match della diciottesima giornata del massimo campionato femminile di pallanuoto con le rossazzurre e le scaligere che si sono affrontate pochi giorni fa nella finalina per il terzo posto di Coppa Italia vinta dal sette di Martina Miceli.

In palio tra le due contendenti, ormai certe della qualificazione ai play off scudetto, il consolidamento della terza posizione ed anche qualche cosa in più. L’Ekipe Orizzonte Catania è terzo con 36 punti, le scaligere inseguono a quota 34. La seconda piazza, però, dista pochissimo: la Roma, ha una lunghezza di vantaggio ma ha un compito sulla carta piuttosto abbordabile giocando a Trieste. Ad ogni modo, nei prossimi giorni, le etnee recupereranno altri incontri e possono senza dubbio puntare alla seconda piazza se non addirittura alla prima posizione.

Marletta, “Per noi cominciati i nostri play off”

Una nuova sfida per le catanesi, consapevoli di non essere ancora al 100% della condizione ma galvanizzate dal successo contro le giallorosse come lascia intendere alla vigilia anche la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte, Claudia Marletta.

“Finalmente – ha detto – contro la Roma abbiamo ritrovato la squadra al completo e molto probabilmente è stato questo ciò che ci ha legato e spinto ancora di più ad essere determinate. Anch’io non vedevo l’ora di rientrare in campo, malgrado fossi tornata disponibile solo pochissimi giorni prima. Sebbene fossi stanca e senza fiato, avevo una gran voglia di portare a casa il risultato insieme alle ragazze. Dal match di ieri per noi sono cominciati i nostri play off, anche se di fatto siamo ancora nella fase finale della regular season. Restiamo determinate a far bene ciò che abbiamo preparato in quest’anno vissuto insieme. Quella di domani contro Verona sarà una partita determinante, come quella di ieri, con un unico obiettivo”.

La partita tra Ekipe Orizzonte e CSS Verona verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società catanese.

Tre partite in pochi giorni per l’Ekipe Orizzonte

L’Ekipe poi tornerà in acqua il 6 aprile a Como per il recupero della dodicesima giornata. Poi il 9 aprile affronterà la sfida casalinga con la Pallanuoto Trieste, mentre il giorno successivo ospiterà il Plebiscito Padova. Un vero e proprio tour de force se si sommano le partite giocate in questi giorni e rinviate a causa della pandemia. Il Covid ha condizionato parecchio il cammino delle etnee, e di altre formazioni, in questa stagione.

Complessivamente, dunque, altri 9 punti. Bottino che potrebbe rivoluzionare la classifica della regular season delle campionesse d’Italia in carica e regalare una posizione migliore nella griglia play off.

Così all’andata

Nella sfida di andata in campionato, netta vittoria esterna sulla vasca del Verona per 16-11. La sfida si giocò a fine gennaio. Etnee avanti fin dalle prime battute di gioco ed una frazione d’avvio chiusa avanti 4-1. Poi la reazione delle venete che pareggiavano ed andavano all’intervallo sul 7-7. Poi nella seconda parte del match i parziali di 6-3 e 3-1 per l’Ekipe Orizzonte chiudeva ogni discorso.

Jelena Vukovic è stata la miglior marcatrice dell’Ekipe Orizzonte con quattro gol, mentre Dafne Bettini e Claudia Marletta sono andate a segno tre volte ciascuno. Due reti a testa per Valeria Palmieri, Aurora Longo e Morena Leone.